Première foire de réparation du Sud-Ouest : de nombreux objets réparés, un geste concret pour l'environnement!

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le 28 septembre dernier, plus d'une cinquantaine de personnes ont participé à la toute première foire de réparation du Sud-Ouest. Cette initiative du Conseil jeunesse de l'arrondissement du Sud-Ouest a été réalisée en partenariat avec Insertech Angus et Repair Café Montréal. L'événement a été un succès et surtout, un réel exemple de mobilisation environnementale.

Ainsi, plusieurs citoyens sont venus réparer gratuitement au Bâtiment 7, avec l'aide de bénévoles habiles de leurs mains, vélos, ordinateurs, tablettes, cellulaires, instruments de musique et plus encore. « Nous devons tous retrouver ce réflexe que nos parents et grands-parents maîtrisaient très bien : celui de réparer plutôt que de jeter. C'est d'ailleurs l'une des 38 mesures de notre Plan local de développement durable qui guide nos actions depuis 2017 », a affirmé M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous souhaitons dédier à M. Gérald Guimond cette toute première foire de la réparation du Sud-Ouest. En effet, en 2017, M. Guimond proposait de mettre sur pied un café-réparation. Son idée a jeté les bases d'un événement comme celui d'aujourd'hui », a ajouté Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de la Ville dans Saint-Paul‒Émard‒Saint-Henri-Ouest.

Les participants ont également pu prendre part à une conférence sur la réutilisation et la consommation responsable donnée par l'éco-quartier Sud-Ouest, échanger sur la réutilisation avec la Polytechnique Montréal et participer à un panel sur les impacts de la réutilisation et de l'obsolescence programmée animé par Équiterre et Touski s'répare.

D'ici 2030, la Ville de Montréal veut réduire de 55 %, par rapport au niveau de 1990 ses émissions de gaz à effet de serre (GES). « Le travail doit se poursuivre et c'est grâce à des initiatives comme celle-ci, des objectifs audacieux et des idées nouvelles que nous y parviendrons! », a conclu le maire Benoit Dorais.

À propos du Conseil Jeunesse du Sud-Ouest

Le Conseil jeunesse est composé de 15 jeunes âgés de 16 à 29 ans qui font rayonner la valeur et la richesse des jeunes du Sud-Ouest dans les décisions qui les touchent.

