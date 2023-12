Première femme à la tête de la société d'État - Bicha Ngo devient la nouvelle présidente-directrice générale d'Investissement Québec

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de Mme Bicha Ngo à titre de prochaine présidente-directrice générale d'Investissement Québec. Cette nomination prendra effet le 1er février 2024.

Diplômée en finance de HEC Montréal, Mme Ngo occupe le poste de première vice-présidente exécutive - Placements privés à Investissement Québec depuis octobre 2019. Ses fonctions l'ont amenée à gérer les équipes d'investissement en capital de risque et en capital de développement ainsi que celles des fonds d'investissement et du financement spécialisé à titre de mandataire du gouvernement. Elle a aussi dirigé le secteur des ressources naturelles et de l'énergie au sein de la société d'État. Possédant plus de vingt-cinq ans d'expérience, elle a notamment été vice-présidente - Développement corporatif pendant neuf ans chez Domtar et a également travaillé chez HSBC, CIBC World Markets et Merrill Lynch.

L'actuel président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, assurera la transition des dossiers avec Mme Ngo jusqu'à l'entrée en poste de cette dernière.

Citations :

« Bicha Ngo est une candidate d'exception pour prendre la tête d'Investissement Québec. Son leadership et son expérience en matière de transactions importantes seront des atouts précieux pour assurer le développement économique du Québec. Merci à Guy LeBlanc d'avoir opéré une transformation majeure de la société d'État afin d'en faire une organisation plus agile, au service du développement économique de toutes les régions du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis privilégiée d'avoir été choisie pour diriger Investissement Québec, une organisation mature et agile qui a su évoluer pour répondre aux véritables préoccupations des entreprises et aligner son offre de services sur leurs besoins. Il s'agit d'un mandat comportant de grandes responsabilités, que j'aborde avec enthousiasme, ayant constaté, depuis que je me suis jointe à IQ, combien notre rôle est nécessaire au développement économique du Québec. Je tiens à remercier Guy LeBlanc pour son leadership dans la transformation de la société d'État et le gouvernement du Québec pour sa confiance. »

Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive - Placements privés

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que je passe aujourd'hui le flambeau à Bicha Ngo. Les objectifs que nous nous étions donnés comme organisation, au début de mon mandat en 2019, ont été remplis. Nous avons été ambitieux et à la hauteur des attentes. J'ai confiance que Mme Ngo, qui a su faire preuve d'une rigueur et d'un leadership exemplaires tout au long des quatre dernières années, saura continuer de faire d'Investissement Québec le partenaire incontournable des entreprises québécoises. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La recommandation de nommer Mme Ngo au poste de présidente-directrice générale d'Investissement Québec s'est effectuée après un processus de sélection rigoureux, mené en collaboration avec le gouvernement, au terme duquel sa candidature s'est nettement démarquée. Ses vastes compétences en matière de financement, sa grande connaissance du tissu économique du Québec de même que son leadership sont de solides atouts, qui lui permettront de poursuivre le travail de Guy LeBlanc et de son équipe de direction. Je suis convaincue qu'elle saura mener efficacement Investissement Québec vers l'atteinte de ses objectifs pour favoriser un développement économique prospère et durable. Je tiens à saluer et à remercier M. LeBlanc, au nom de tous les membres du conseil d'administration d'Investissement Québec, qui, par sa vision et son leadership indéniable, a su mettre en œuvre la transformation de l'organisation et porter son développement au cours des quatre dernières années. »

Geneviève Fortier, présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec

Faits saillants :

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions.

La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

Du 1 er avril 2020 au 31 mars 2023, elle a réalisé 15 022 accompagnements et financé 7 174 entreprises, pour un montant total de 13,6 milliards de dollars en investissements. La valeur des projets appuyés s'élève à 44,9 milliards de dollars.

avril 2020 au 31 mars 2023, elle a réalisé 15 022 accompagnements et financé 7 174 entreprises, pour un montant total de 13,6 milliards de dollars en investissements. La valeur des projets appuyés s'élève à 44,9 milliards de dollars. Durant la même période, les équipes d'Investissement Québec ont permis d'attirer 14,4 milliards d'investissements étrangers.

