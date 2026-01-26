SHANGHAI, le 26 janv. 2026 /CNW/ - À la suite d'une évaluation externe rigoureuse, l'École Internationale Concordia de Shanghai est fière d'annoncer qu'elle est devenue la première école d'Asie à recevoir le Prix du programme de qualité de la National Interscholastic Athletic Administrators Association (NIAAA) au niveau exemplaire. Il s'agit d'une rare distinction reconnaissant l'excellence dans les programmes scolaires d'athlétisme.

l'École Internationale Concordia de Shanghai a reçu le prix du programme de qualité de la National Interscholastic Athletic Administrators Association (NIAAA), au niveau exemplaire.

Évaluée dans 10 catégories de type d'accréditation, Concordia a obtenu une note globale exceptionnelle de 97 %, bien supérieure à la norme requise. Grâce à cette distinction, Concordia se retrouve parmi moins de 1 % des écoles aux États-Unis et seulement trois écoles internationales dans le monde à recevoir cet honneur!

En tant que première école en Asie à recevoir le prix NIAAA, cette reconnaissance témoigne grandement de la qualité des entraîneurs sportifs de Concordia et de leur engagement indéfectible à offrir une expérience exceptionnelle à chaque étudiant athlète.

Au-delà des trophées et des victoires, le prix souligne l'engagement plus profond de l'école envers la culture, le tempérament et la communauté. Le programme athlétique de Concordia est conçu non seulement pour former des concurrents qualifiés, mais aussi pour cultiver la résilience, l'autogestion, le travail d'équipe et le leadership, des qualités qui aideront les élèves plus tard dans la vie.

Concordia est récemment devenue la première école en Chine à obtenir la certification NFHS de niveau 1 de la National Federation of State High School Associations. Tous les entraîneurs des équipes JV et Varsity de l'école ont obtenu des certifications dans quatre cours essentiels : commotion cérébrale dans le sport, protection des élèves contre les mauvais traitements, arrêt cardiaque soudain et principes fondamentaux de l'encadrement. Ainsi, tous les étudiants-athlètes s'entraînent et participent à des compétitions dans un environnement sécuritaire, solidaire et guidé par des professionnels.

Ces éloges reflètent l'investissement dédié en temps, en énergie et en expertise dans la formation des élèves, le soutien des entraîneurs et l'amélioration continue des programmes sportifs afin de répondre aux besoins des élèves. Ensemble, ils soulignent la mission de Concordia visant à devenir une école prééminente en Asie.

À propos de l'École Internationale Concordia de Shanghai

Fondée en 1998, l'École Internationale Concordia de Shanghai est une école de jour co-éducative qui offre une éducation complète de style américain aux élèves du préscolaire au secondaire. Située à Jinqiao, une communauté internationale de Pudong New Area à Shanghai, Concordia se consacre à cultiver les dons uniques et les passions de ses élèves. L'approche de Concordia met l'accent sur l'épanouissement de chaque élève dans un cheminement de croissance personnelle et scolaire, en offrant des programmes d'études novateurs, en enrichissant les activités parascolaires et en inculquant un tempérament et des valeurs solides. L'école a pour mission d'aider chaque élève à avoir un avenir brillant et prospère en excellence personnelle.

