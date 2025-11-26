SHANGHAI, le 27 nov. 2025 /CNW/ -- L'École Maternelle de Concordia Shanghai s'est classée au deuxième rang dans le classement KingLead China International Kindergarten Ranking Top 30 pour 2025.

Publié par KingLead Research, ce classement évalue de manière exhaustive les établissements sur la base d'une recherche sur le terrain et de cinq indicateurs clés : infrastructures, corps enseignant, contenu des programmes, durabilité et évaluation sociale. La deuxième place reflète la force globale de Concordia et son rôle de premier plan dans l'éducation de la petite enfance.

Au cœur du succès de la division se trouve son approche centrée sur l'élève, les enseignants agissant comme des chercheurs et des facilitateurs. Inspirés par le concept des « 100 « langages » de la philosophie Reggio Emilia, les enfants s'expriment de nombreuses façons, du dessin et de la construction à la musique, en passant par le mouvement, la narration, le théâtre et l'exploration scientifique.

L'excellence reste une caractéristique distinctive de l'éducation à Concordia, mais il s'agit d'une excellence fondée sur les objectifs et le caractère, et non uniquement sur les résultats. Tout en se livrant à l'exploration académique, les jeunes apprenants développent également leur personnalité grâce à des jeux enrichissants.

« Cette réussite reflète l'engagement collectif de notre communauté de la petite enfance, a déclaré Mme Shannon Keane, directrice de l'École Maternelle de Concordia Shanghai. « À Concordia, nous honorons la conviction que chaque enfant est capable, curieux et prêt à s'approprier son apprentissage. Grâce à des jeux intentionnels, nos élèves développent un sentiment d'appartenance, une identité et les outils intellectuels nécessaires pour comprendre le monde qui les entoure. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos enseignants et nos familles qui donnent vie à cette vision. »

Concordia favorise un environnement d'apprentissage collaboratif et solidaire qui permet aux élèves de devenir des personnes créatives, capables de résoudre des problèmes, et des membres compatissants de la communauté mondiale. L'engagement de L'école en faveur d'un développement holistique signifie qu'elle soutient les élèves non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur les plans social, émotionnel et spirituel.

À propos de L'École internationale Concordia de Shanghai

Fondée en 1998, L'École internationale Concordia de Shanghai est une école de jour mixte qui propose une éducation à l'américaine aux élèves, de la maternelle au secondaire. Située à Jinqiao, une communauté internationale de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai, Concordia est déterminée à cultiver les dons uniques et la passion de tous les élèves. L'approche de Concordia consiste à accompagner chaque élève dans son développement personnel et scolaire, en proposant des programmes scolaires innovants, des activités extrascolaires enrichissantes et en leur inculquant des valeurs et un caractère forts. L'école se consacre à aider chaque élève à bâtir un avenir brillant et prospère sous le signe de l'excellence personnelle.

