SHANGHAI, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'équipe iGEM de l'école secondaire de l'École Internationale Concordia à Shanghai a remporté une médaille d'or lors de la compétition internationale de biologie synthétique transdisciplinaire (iGEM) 2025 à Paris, le principal événement mondial du secteur de la biologie synthétique.

Les élèves de l’École Concordia de Shanghai reçoivent une médaille d’or lors de la compétition iGEM 2025, à Paris.

Les réalisations de l'équipe ont également été reconnues avec une mise en candidature pour le prix « Best Environment » au Grand Jamboree, qui s'est tenu au Palais des congrès de Paris. Les élèves y ont présenté leur approche novatrice pour relever l'un des défis environnementaux les plus pressants d'aujourd'hui : les déchets plastiques.

Guidés par M. David Doyle, professeur de biologie synthétique en apprentissage appliqué à Concordia Shanghai, 17 élèves chercheurs ont passé les 10 derniers mois à concevoir, construire et tester des cellules bactériennes génétiquement modifiées capables de convertir les déchets plastiques en produits de valeur. Leur projet, intitulé PURPLE (Plastic Upcycling, Reducing Pollution, Looping the Economy), offre une solution de rechange écologique aux méthodes de recyclage traditionnelles qui évite les sous-produits toxiques et les émissions de gaz à effet de serre.

Faisant preuve d'innovation scientifique responsable, l'équipe a réalisé une analyse du cycle de vie et des évaluations des risques liés aux technologies à double usage pour assurer la sécurité et la durabilité de son approche. Ils ont également élaboré un plan d'affaires pour commercialiser leurs produits biologiques et créé un programme de sensibilisation qui rend la biologie synthétique accessible aux élèves du secondaire.

« Toutes les recherches étudiantes ont été menées entièrement sur le campus de Concordia », a déclaré M. Doyle. « Les piliers fondamentaux de notre programme d'apprentissage appliqué - l'application authentique, la rigueur académique et l'accent mis sur les compétences liées aux processus - ont permis à nos élèves de relever des défis réels en faisant preuve d'excellence scientifique et de créativité. »

Un élève de 12e année de Concordia Shanghai a déclaré : « La conférence iGEM m'a exposé au vaste potentiel de la biologie synthétique et m'a inspiré à poursuivre des travaux qui mettent en relation la science et des applications réelles.

Cette médaille d'or souligne le leadership de l'École Concordia de Shanghai en matière d'éducation novatrice. L'école est l'une des rares en Asie à offrir un programme complet de biotechnologie qui permet aux élèves de relever les défis mondiaux grâce aux sciences appliquées.

À propos de l'École Internationale Concordia de Shanghai

Fondée en 1998, l'École Internationale Concordia de Shanghai est une école de jour mixte qui propose une éducation à l'américaine aux élèves, de la maternelle au secondaire. Située à Jinqiao, une communauté internationale de la nouvelle zone de Pudong à Shanghai, Concordia est déterminée à cultiver les dons uniques et la passion de tous les élèves. L'approche de Concordia consiste à accompagner chaque élève dans son développement personnel et scolaire, en proposant des programmes scolaires innovants, des activités extrascolaires enrichissantes et en leur inculquant de bonnes valeurs et un caractère fort. L'école se consacre à aider chaque élève à bâtir un avenir brillant et prospère sous le signe de l'excellence personnelle.

