TORONTO, le 3 sept. 2020 /CNW/ - La Fondation SOCAN, qui s'inscrit dans le groupe d'organisations de la SOCAN, a annoncé aujourd'hui le lancement du Prix de la musique Noire canadienne en partenariat avec SiriusXM Canada.

Le Prix de la musique Noire canadienne reconnaîtra et récompensera le talent artistique dont font preuve les créateurs de musique Noire (dans les domaines de l'écriture de chansons, de la composition musicale, de la production, etc.), et ce, dans n'importe quel genre musical. La première remise de prix se déroulera virtuellement en 2020 suite aux travaux d'un jury et d'un comité consultatif composés d'artistes noirs éminents et de leaders noirs de l'industrie musicale, notamment DJ Agile, qui préside le jury de la première édition du prix.

« Le Prix de la musique Noire canadienne s'inscrit dans les efforts déployés par la Fondation SOCAN afin de favoriser l'équité au sein de l'industrie musicale du Canada en collaborant collectivement à la création d'occasions de célébrer les créatrices et créateurs de musique qui s'identifient comme Noirs. Notre premier objectif est la création de programmations aussi inclusives que le sont les collectivités dans lesquelles nous vivons, et ce nouveau prix est un pas dans la bonne direction », affirme la directrice générale de la Fondation SOCAN Charlie Wall-Andrews. « Dans un plus large contexte, nous devons saisir toutes les occasions possibles de rehausser le profil des communautés qui ont été victimes d'injustices sociales par le passé et le sont encore aujourd'hui. Nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire, et nous espérons que ce prix servira à célébrer et à autonomiser les créateurs et créatrices de musique Noire au Canada. »

Les (5) lauréats/lauréates de cette première édition recevront des bourses de 5000 $ grâce au généreux appui financier SiriusXM Canada.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Fondation SOCAN pour lancer le Prix de la musique Noire canadienne afin d'aider les créateurs et créatrices de musique Noire à se faire mieux connaître au Canada », souligne Kayla J. Schwartz, gestionnaire principale, Communications et Développement du contenu canadien chez SiriusXM Canada. « Les créateurs et créatrices de musique Noire ont besoin de meilleures opportunités, et nous sommes engagés à appuyer cette communauté dynamique. »

« La communauté noire canadienne a une riche, longue et profonde histoire de création dans le domaine de la musique canadienne et dans son rayonnement par-delà nos frontières », rappelle DG Agile. « De Salome Bey à Portia White en passant par Oscar Peterson, les créateurs de musique Noire canadienne s'inscrivent dans la mosaïque musicale de la culture canadienne. L'histoire n'a pas toujours suffisamment reconnu et célébré les contributions qu'ils et elles ont apportées à leur époque, et c'est pourquoi il est important pour la Fondation SOCAN d'honorer la diversité de nos créatrices et créateurs de musique Noire en présentant le Prix de la musique Noire canadienne maintenant. »

Pour vous inscrire au Prix de la musique Noire canadienne, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca/concours/. La date limite d'inscription est le 15 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE).

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société actuelle. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires et la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et la SOCAN, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca et www.socan.com.

Au sujet SiriusXM Canada

SiriusXM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, ainsi que des émissions de divertissement et des discussions exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules de toutes les grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés de même qu'en ligne à siriusxm.ca/fr/ .

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts en ligne sur son site et chez les détaillants partout au pays. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été désignée comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 11 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

