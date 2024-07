La période de candidature est ouverte pour six créateurs de musique des Premières nations, Inuits et Métis qui participeront à un programme immersif de quatre semaines à Toronto.

TORONTO, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La Fondation SOCAN et la CBC ont annoncé aujourd'hui la résidence en musique autochtone de la CBC, un programme immersif conçu pour donner un élan à la créativité et la croissance de six créateurs de musique s'identifiant aux communautés des Premières Nations, Inuits et Métis.

Visuel de la Résidence en musique autochtone (Groupe CNW/Fondation SOCAN)

Ce programme immersif de quatre semaines mettra les participants en contact avec des membres de la communauté autochtone locale et des experts de l'industrie. Il leur donnera également accès aux ressources de la CBC, notamment aux installations de production musicale et vidéo, et leur offrira un mentorat inestimable. La résidence couvrira les frais de déplacement pour pouvoir profiter des installations de la CBC à Toronto.

« La Fondation SOCAN s'est engagée à multiplier les occasions d'habiliter les créateurs de musique autochtones en s'assurant qu'ils ont accès aux ressources nécessaires pour favoriser leur créativité et faire progresser leur carrière. Notre partenariat avec la CBC permet au programme de résidence en musique autochtone d'offrir à ces artistes du temps, de l'espace, des installations de pointe, des ressources et des conseils pour soutenir leur développement artistique », a déclaré Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN.

La résidence de musique autochtone marque le partenariat inaugural entre la Fondation et la CBC. Depuis de nombreuses années, la Fondation collabore avec des partenaires dans tout le Canada pour présenter des programmes comme le Prix de l'auteur-compositeur autochtone et le camp de création autochtone.

« La CBC continue de donner la priorité aux programmes et aux partenariats qui soutiennent la croissance et le succès des conteurs autochtones, et le lancement de la résidence en musique autochtone en collaboration avec la Fondation SOCAN est un ajout important à notre engagement », a déclaré Tara Mora, directrice principale de la programmation radio, parlée et musicale pour le contenu non scénarisé à la CBC. « Nous sommes impatients d'ouvrir nos portes à un plus grand nombre d'artistes autochtones et de contribuer à élever leurs voix et leur musique à l'avant-plan en leur donnant accès au mentorat et aux ressources de la CBC par l'entremise de ce nouveau programme essentiel. »

Pour réussir la résidence, les participants recevront une commande pour l'écriture de deux chansons originales. Leur résidence se terminera par une vitrine présentée par la CBC où ils interpréteront leurs compositions.

Les créateurs de musique autochtones sont invités à soumettre leurs candidatures au plus tard le 29 août 2024 à 23 h 59 HE.

Pour plus d'informations sur l'admissibilité, le processus de demande et d'autres détails, les créateurs de musique intéressés qui s'identifient aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis peuvent consulter le site : https://www.fondationsocan.ca/programs/cbc-indigenous-residency/

À propos de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN a pour mission d'encourager la prochaine génération de créateurs et d'éditeurs de musique au Canada par le biais de subventions, de prix et de programmes. La Fondation SOCAN fait partie du groupe d'organisations de la SOCAN et est guidée par son propre Conseil d'administration. www.socanfoundation.ca

À propos de la CBC/Radio-Canada

La CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada. Notre mandat d'informer, éclairer et divertir nous permet de jouer un rôle central dans le renforcement de la culture canadienne. En tant que source d'information de confiance au Canada, nous offrons une perspective canadienne unique sur l'actualité, les affaires publiques et les affaires internationales. Nos programmes de divertissement typiquement canadiens attirent des spectateurs de partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés canadiennes, la CBC/Radio-Canada offre un contenu diversifié en anglais, en français et dans huit langues autochtones. Nous diffusons également des contenus en espagnol, arabe, chinois, punjabi et tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio-Canada International (RCI). Nous sommes une figure de proue de la transformation visant à répondre aux besoins des Canadiens dans un monde numérique.

Contacts médias : Fondation SOCAN : [email protected]; Pour la CBC : Teaghan Hawke, CBC PR, [email protected]