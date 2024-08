Vingt-cinq musiciens recevront du financement et du mentorat pour le développement de leur carrière

TORONTO, le 14 août 2024 /CNW/ - La Fondation SOCAN, une des entités du Groupe SOCAN, annonce aujourd'hui les participants à la sixième édition de son incubateur de créativité entrepreneuriale TD. Ce programme offre aux créateurs de musique émergents un financement de démarrage, du mentorat et la possibilité de participer à une série de webinaires qui affineront leurs compétences entrepreneuriales tout en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour transformer leur talent en une carrière durable. L'incubateur est rendu possible grâce au généreux soutien du Groupe Banque TD par le biais de La promesse TD Prêts à agir .

« À la TD, nous croyons avec ferveur au pouvoir de connexion de la musique et nous reconnaissons que les artistes de toutes les disciplines jouent un rôle important en façonnant le dynamisme des communautés locales », a déclaré Robyn Small, gestionnaire principale, philanthropie, Groupe Banque TD. « C'est pourquoi, par le biais de notre plateforme de citoyenneté d'entreprise La promesse TD Prêts à agir, nous sommes fiers de soutenir des programmes comme l'incubateur de créativité entrepreneuriale TD de la Fondation SOCAN qui aide à favoriser les connexions pour les artistes qui doivent surmonter des obstacles dans l'industrie et aide à créer des occasions pour les artistes émergents de collaborer et de faire avancer leur carrière. »

Les participants reçoivent une bourse de financement de démarrage de 3000$ et ont accès au mentorat et à la formation de leaders de l'industrie issus d'organisations telles que Billboard, Apple Music, Spotify, Warner, Universal, Sony et bien d'autres.

Après avoir examiné des centaines de candidatures, la Fondation SOCAN est heureuse d'annoncer que les créateurs suivants ont été sélectionnés pour l'édition 2024 de son programme :

Avery Jane (Québec)

(Québec) BOBBI (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Caelin Rivers ( Alberta )

( ) Carmen Elle ( Ontario )

( ) Cinzia & The Eclipse (Québec)

(Québec) Frank Mighty ( Ontario )

( ) GETCHNAH ( Ontario )

( ) JD (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Labadé ( Alberta )

( ) LostsOfficial ( Ontario )

( ) Manna Music ( Ontario )

( ) Maze (Québec)

(Québec) Nette (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Olivia Khoury (Québec)

(Québec) Skip Waiters ( Ontario )

( ) SLM (Québec)

(Québec) Spitty ( Ontario )

( ) The North Sound ( Saskatchewan )

( ) Travis Dolter ( Alberta )

( ) UNA MIA ( Ontario )

Chaque personne retenue pour le programme recevra :

Une bourse pouvant atteindre 3000$ destinée à couvrir les frais de démarrage tels que le marketing, le développement des affaires, la création d'une image de marque, etc. ;

Du mentorat de la part d'un professionnel de l'industrie ; et

L'accès à un webinaire exclusif présenté par des professionnels et experts de l'industrie et visant à stimuler l'esprit entrepreneurial des participants.

À propos de la Fondation SOCAN

La Fondation SOCAN a pour mission d'encourager la créativité musicale et de promouvoir une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société d'aujourd'hui. La Fondation SOCAN est une organisation indépendante guidée par son propre conseil d'administration. L'organisation fait partie du Groupe SOCAN et est dirigée par un conseil d'administration composé d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique.

