« Comme l'a démontré notre récent sondage, les Canadiens ne sont pas étrangers aux abonnements, et ils veulent qu'on les aide à gérer leurs paiements préautorisés. Le Gestionnaire de prélèvements automatiques répond à un besoin clair des clients et s'appuie sur notre engagement à offrir des expériences numériques de pointe qui aident nos clients à améliorer leurs finances », a déclaré Mat Mehrotra, chef des stratégies numériques de BMO.

BMO est maintenant la seule banque qui affiche les paiements passés et futurs par carte de crédit, ce qui aide les clients à faire le suivi de leurs abonnements mensuels de carte de crédit en leur fournissant :

une vue des abonnements en un seul endroit;

le détail des paiements passés et des paiements futurs estimés à partir d'une liste de commerçants autorisés.

Le lancement de cette fonction contribuera à répondre à certaines des observations révélées par le sondage de BMO, notamment :

un quart des Canadiens ayant des abonnements sur leur carte de crédit ont eu des problèmes pour les gérer, notamment :

de la difficulté à annuler les abonnements dont ils ne veulent pas (28 pour cent);



l'oubli d'annuler des abonnements (23 pour cent);



de la difficulté à suivre les débits mensuels portés à leur carte de crédit (22 pour cent);

21 pour cent des abonnés ont été facturés pour des abonnements qu'ils avaient oubliés, tandis que 20 pour cent ont payé pour des abonnements dont ils ne voulaient plus;

parmi les abonnés, 45 pour cent ont récemment résilié un abonnement mensuel, le plus souvent parce que l'essai gratuit avait pris fin (18 pour cent);

15 pour cent ont annulé des abonnements pour économiser de l'argent en période d'inflation.

Le Gestionnaire de prélèvements automatiques de BMO témoigne encore de la stratégie de BMO, qui vise à placer le numérique au premier plan, une stratégie axée sur la création d'une banque numérique prête pour l'avenir, qui fait progresser ses clients, libère la puissance de ses employés et assure la fidélité, la croissance et l'efficacité. Cette fonctionnalité s'ajoute à une foule de capacités numériques visant à aider nos clients à améliorer leurs finances, notamment Perspectives BMO, SuiviArgent BMO et Identification par égoportrait.

Pour en savoir plus sur les Services mobiles de BMO et pour télécharger l'application mobile de BMO, visitez : https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

