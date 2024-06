Première conversion d'une garderie non subventionnée en CPE Misons sans tarder sur l'accessibilité et la qualité éducative

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), est présente aujourd'hui à Kingsey Falls pour célébrer un moment charnière pour le réseau des CPE : la première conversion de garderie privée non subventionnée (GNS) en centre de la petite enfance (CPE). Le CPE Rayon de soleil sera inauguré en septembre 2024 et comptera 29 places.

« Le CPE Rayon de soleil est la preuve concrète que la conversion des garderies privées non subventionnées en CPE est possible! Nous saluons cette nouvelle. Maintenant, n'attendons pas la fin du projet-pilote avant de continuer dans cette voie. Nous réitérons notre demande à l'effet que la conversion des mille places non subventionnées annoncée la semaine dernière par la ministre de la Famille se fasse en CPE. », affirme Marie-Claude Lemieux, co-directrice générale de l'AQCPE.

« La qualité des services éducatifs à la petite enfance à des impacts concrets : meilleure préparation pour l'école, meilleur taux de diplomation, meilleures relations familiales. Pour les enfants vulnérables ou issus d'un milieu défavorisé, la fréquentation d'un CPE constitue un facteur de protection. Malheureusement, pour ces mêmes enfants, la fréquentation d'un service de mauvaise qualité représente un facteur additionnel de risque.1 Et comme le démontre la plus récente enquête, il y a toujours plus d'enfants qui présentent des lacunes dans leur développement au moment où ils arrivent à la maternelle.2 » a ajouté Marie-Claude Lemieux.

Une forte volonté de conversion

Un sondage piloté par le ministère de la Famille a démontré que près du tiers des détenteurs de permis de garderie privée non subventionnée (GNS) auraient préféré que leurs installations soient converties en CPE plutôt qu'en GS s'ils avaient eu le choix.

Malheureusement, le gouvernement n'a pas offert de vrai choix puisqu'il n'a pas mis en place les ressources nécessaires pour permettre aux CPE d'acheter les immeubles appartenant aux GNS. Le gouvernement doit offrir cette option et accompagner les garderies non subventionnées qui souhaitent vendre leur immeuble à un CPE et convertir leur entreprise en OBNL.

Le chemin vers la qualité

En faisant le choix de la conversion en CPE, ces milieux choisissent la qualité. La Vérificatrice générale du Québec le rappelait dans son dernier rapport, le modèle CPE, à but non lucratif, est celui qui génère le plus de qualité.

« Le gouvernement québécois vise la conversion de plus de 56 000 places existantes dans le réseau non subventionnée. Au nom de la qualité éducative, il est grand temps que le ministère ouvre les valves et mette en place les mesures nécessaires afin que ces places soient développées en CPE. », souligne Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration à l'AQCPE « Il faut encourager et accompagner les GNS qui souhaitent faire cette transition. », renchérit-elle.

Le CPE Rayon de soleil a démontré la possibilité qu'offre la conversion de créer rapidement des places de qualité en services de gardes éducatifs à l'enfance.

Emboîtons le pas et n'attendons plus un instant pour favoriser le modèle de conversion en CPE, modèle qui répondrait aux besoins pressants d'accessibilité tout en offrant une qualité éducative supérieure.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Renseignements: Contact et informations : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications, Cellulaire : 514-829-9365, [email protected]