Première convention collective pour les brigadiers et brigadières de Dolbeau-Mistassini : hausses salariales de 25 %

DOLBEAU, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La syndicalisation améliore les conditions de travail. Pour en avoir la preuve, il s'agit de poser la question aux brigadiers et brigadières de Dolbeau-Mistassini qui viennent de signer leur toute première convention collective, laquelle comporte des augmentations salariales de 25 %.

« Les brigadiers étaient payés au salaire minimum, soit 12,50 $. À partir de 2020, ils seront payés 15,64 $ de l'heure et ils auront un rétroactif pour toute l'année 2019 avec un changement de taux horaire à 15,30$. De plus, ils ont amélioré considérablement l'ensemble de leurs conditions de travail », d'expliquer Anny Gilbert, conseillère syndicale au SCFP.

Le nouveau contrat de travail pour cette dizaine de travailleurs et travailleuses prévoit, entre autres, l'achat des vêtements extérieurs haute visibilité et des congés payés lors de tempêtes de neige ou de la fermeture des écoles.

« Nous sommes ravis non seulement pour ces travailleurs, mais aussi pour l'ensemble de la communauté et, plus précisément, les familles de la région. Ces conditions améliorées vont maintenir la main-d'œuvre et offrir une stabilité pour les enfants », de conclure la conseillère syndicale.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 34 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Anny Gilbert, conseillère syndicale du SCFP, 418 720-4903; Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815

