MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat représentant les employé(e)s de l'Association étudiante de l'Université McGill (AÉUM) a convié ses membres à une assemblée syndicale le 29 août dernier afin de ratifier l'entente de principe conclue entre les parties le 27 mai dernier. Ces derniers ont voté à l'unanimité en faveur de celle-ci.

L'employeur et le syndicat ont débuté les négociations en septembre 2020. Après des mois de pourparlers ardus, ils sont arrivés à une entente de principe satisfaisante pour les deux parties.

Cependant, malgré cet accord, la direction de l'AÉUM refuse de ratifier le résultat des pourparlers et tente de rouvrir les négociations en proposant une longue liste d'amendements à l'entente de principe.

Les cinquante amendements proposés par l'employeur ont été rédigés par sa conseillère juridique, laquelle n'a été impliquée dans le processus de négociation qu'à la suite de la conclusion de l'entente de principe. Le syndicat entend faire respecter cette dernière et déposera une plainte auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) pour négociation de mauvaise foi.

