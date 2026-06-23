Première convention collective au PHI et Studio PHI - Des avancées majeures pour les employé-es

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Au terme d'une assemblée générale tenue dimanche soir, les quelque 80 employé-es du PHI et Studio PHI ont adopté à 100 % leur première convention collective.

Le Syndicat national des employé-es de musées (FNCC-CSN), qui regroupe les sections Studio PHI et Fondation PHI pour l'art contemporain, obtient des avancées majeures dans cette première entente, notamment la mise en place d'une structure de rémunération incluant des principes de progression salariale innovants. Cette convention collective sonne par ailleurs la fin du modèle d'emploi contractuel, lequel sera remplacé par des postes à quarts fixes, qui offriront davantage de stabilité aux employé-es. Autre gain significatif : les salarié-es recevront, après chaque exposition, une prime correspondant à 1 % des revenus générés par celle-ci.

Cette convention collective de trois ans contribue à l'établissement de conditions de travail plus justes et équitables. Elle constitue aussi un jalon important pour les salarié-es du milieu culturel, notamment grâce à une hausse salariale atteignant 19 % sur la durée de l'entente pour certains membres.

« Cette entente marque un moment très important pour le milieu culturel québécois. L'abolition du modèle sous contrat, la mise en place de quarts fixes, les gains salariaux et la prime de fin d'exposition sont des avancées concrètes qui montrent qu'il est possible d'améliorer les conditions de travail dans un secteur en pleine mutation, tout en reconnaissant les personnes qui font vivre notre culture au quotidien », souligne la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Cette première convention collective envoie un signal fort à l'ensemble du secteur culturel : les travailleuses et les travailleurs ont le pouvoir de se regrouper pour faire reconnaître leur travail et améliorer de manière tangible leurs conditions de travail », ajoute Annick Charette, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN).

« Ce vote représente une étape importante pour les travailleuses et les travailleurs du Studio PHI. Il témoigne de leur détermination à se faire entendre pour améliorer collectivement leurs conditions de travail. Nous saluons leur mobilisation ainsi que le travail du comité de négociation, qui ont permis d'en arriver à une entente à la hauteur de la contribution essentielle de nos membres à la vitalité culturelle montréalaise », conclut le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord.

À propos

Le Syndicat national des employé-es de musées représente 80 employé-es du PHI et Studio PHI, situés à Montréal. Il est affilié à la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) qui regroupe des syndicats autonomes de salarié-es ainsi que des travailleuses et des travailleurs contractuels de l'industrie des communications et de la culture, au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui concernent de près la société québécoise. Elle rassemble plus de 1600 syndicats et quelque 350 000 travailleuses et travailleurs, lesquels sont réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, et sur une base régionale dans 13 conseils centraux, avec près de 30 points de service au Québec et au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Nathalie Garceau, Service des communications de la CSN, 438 887-5608, [email protected]