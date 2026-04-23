Première cérémonie des Conseillers en loi de l'État du Québec

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, a remis hier soir les premiers insignes du tout nouveau titre de Conseiller en loi de l'État du Québec, soulignant ainsi l'engagement de 14 juristes d'exception.

Le titre de Conseiller en loi de l'État du Québec est attribué d'office à tous les ministres de la Justice. Cette année, les personnes honorées sont donc les suivantes :

M me Sonia LeBel (octobre 2018-juin 2020)

Sonia LeBel (octobre 2018-juin 2020) M me Stéphanie Vallée (avril 2014-octobre 2018)

Stéphanie Vallée (avril 2014-octobre 2018) M. Bertrand St-Arnaud (septembre 2012-avril 2014)

M. Jean-Marc Fournier (août 2010-septembre 2012)

M me Kathleen Weil (décembre 2008-août 2010)

Kathleen Weil (décembre 2008-août 2010) M. Jacques P. Dupuis (avril 2004-février 2005; avril 2007-décembre 2008)

M. Yvon Marcoux (février 2005-avril 2007)

M. Marc Bellemare (avril 2003-avril 2004)

M. Normand Jutras (octobre 2002-avril 2003)

M. Paul Bégin (septembre 1994-août 1997; mars 2001-octobre 2002)

M me Linda Goupil (décembre 1998-mars 2001)

Linda Goupil (décembre 1998-mars 2001) M. Roger Lefebvre (janvier 1994-septembre 1994)

M. Gil Rémillard (juin 1988-janvier 1994)

M. Pierre Marc Johnson (ministre de la Justice, mars 1984-octobre 1985; premier ministre du Québec, octobre 1985-décembre 1985)

Le titre de Conseiller en loi de l'État du Québec remplace ainsi l'ancien titre de Conseiller en loi de la reine ou du roi, qui n'est plus octroyé depuis plusieurs années. Cette nouvelle distinction vise à souligner l'excellence de la carrière d'un avocat ou d'un notaire ayant exercé sa profession au bénéfice du bien-être général des citoyens du Québec, de l'intérêt collectif et de la nation québécoise, en démontrant, notamment, qu'il a :

contribué de manière significative au droit québécois et au rayonnement de ses particularités;

contribué à préserver l'intégrité du droit civil québécois;

contribué au rayonnement du français à titre de langue de la justice et qu'il a favorisé l'accès à la justice dans cette langue;

contribué, directement ou indirectement, à l'enrichissement ou à la défense du corpus législatif québécois;

été reconnu par ses pairs pour ses qualités et ses compétences;

assuré son intégrité professionnelle tout au long de sa carrière.

Comité consultatif

Pour les prochaines cérémonies, les candidatures seront examinées par un comité consultatif formé par le ministre de la Justice et composé d'une représentante du ministère de la Justice, d'un avocat désigné après consultation du Barreau du Québec, d'un notaire désigné après consultation de la Chambre des notaires du Québec ainsi que d'une personne qui n'est ni juge ni membre du Barreau ou de la Chambre des notaires. Lorsque des candidatures seront analysées, le comité proposera au ministre les personnes qui respectent les objectifs du titre.

Citation

« La remise des premiers insignes de Conseiller en loi de l'État constitue un moment marquant pour la justice québécoise. Elle souligne l'engagement durable de femmes et d'hommes qui, en exerçant la fonction de ministre de la Justice, ont contribué à renforcer l'État de droit, à protéger l'intégrité de notre droit civil et à faire progresser le système de justice québécois. Par cette reconnaissance, le Québec rend hommage à des personnes qui ont façonné notre système de justice et qui continuent de l'inspirer. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Lien connexe

Pour plus d'information sur le titre de Conseiller en loi de l'État et les récipiendaires : Conseiller en loi de l'État du Québec | Gouvernement du Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]