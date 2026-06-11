Le ministre de la Justice annonce la nomination de trois juges de la Cour du Québec et d'une juge municipale

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Stéphanie Castagnier et de MM. Jean-Félix Charbonneau et William Lemay en tant que juges de la Cour du Québec ainsi que de Mme Maria Choquette Stuart à titre de juge municipale.

Mme Stéphanie Castagnier est détentrice d'un diplôme d'études en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2011 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2013, elle exerçait sa profession au sein du Bureau d'aide juridique de Salaberry-de-Valleyfield. Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Salaberry-de-Valleyfield.

M. Jean-Félix Charbonneau est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2009 et a commencé sa carrière en pratique privée. Il exerçait sa profession au sein du cabinet maintenant nommé Gagnon Charbonneau Avocats. M. Charbonneau exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

M. William Lemay est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2012 et a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2022, il y exerçait sa profession à titre de procureur en chef adjoint. Il exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Joliette.

La dernière nomination concerne Mme Maria Choquette Stuart, détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2011 et a commencé sa carrière au Centre communautaire juridique de Montréal. Depuis 2020, elle exerçait sa profession à la Commission des services juridiques. Elle sera principalement affectée à la cour municipale de la Ville de Montréal.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777