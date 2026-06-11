Le ministre de la Justice annonce la nomination de trois juges de la Cour du Québec et d'une juge municipale
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
11 juin, 2026, 08:18 ET
QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Stéphanie Castagnier et de MM. Jean-Félix Charbonneau et William Lemay en tant que juges de la Cour du Québec ainsi que de Mme Maria Choquette Stuart à titre de juge municipale.
Mme Stéphanie Castagnier est détentrice d'un diplôme d'études en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2011 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2013, elle exerçait sa profession au sein du Bureau d'aide juridique de Salaberry-de-Valleyfield. Elle exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Salaberry-de-Valleyfield.
M. Jean-Félix Charbonneau est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2009 et a commencé sa carrière en pratique privée. Il exerçait sa profession au sein du cabinet maintenant nommé Gagnon Charbonneau Avocats. M. Charbonneau exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.
M. William Lemay est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 2012 et a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2022, il y exerçait sa profession à titre de procureur en chef adjoint. Il exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Joliette.
La dernière nomination concerne Mme Maria Choquette Stuart, détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2011 et a commencé sa carrière au Centre communautaire juridique de Montréal. Depuis 2020, elle exerçait sa profession à la Commission des services juridiques. Elle sera principalement affectée à la cour municipale de la Ville de Montréal.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777
Partager cet article