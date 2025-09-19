Première au Québec : exo déploie un projet pilote de barrières à jupe sur deux passages à niveau

MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Pour clore la Semaine de la sécurité ferroviaire, exo dévoile une initiative unique au Québec : l'installation de barrières à jupe sur deux passages à niveau piétonniers à Blainville et à Vaudreuil. Ce projet pilote d'une durée d'un an vise à réduire les comportements à risque aux abords des voies ferrées et à offrir un environnement plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes.

« Ces barrières sont déjà utilisées dans plusieurs villes américaines de même qu'à Toronto, mais il s'agit d'une première au Québec. Avec cette initiative, exo poursuit son engagement à mettre en place des solutions innovantes pour accroitre la sécurité de tous, et sensibiliser la population aux comportements à adopter près des voies ferrées. Les données recueillies permettront de mesurer l'efficacité et la fiabilité de ce dispositif, et d'évaluer la pertinence d'un déploiement plus large sur le réseau, en collaboration avec nos partenaires. », souligne Jim Colonel-Bertrand, directeur exécutif - Exploitation par intérim.

Deux sites stratégiques pour tester le dispositif

Exo a retenu les passages à niveau du boulevard de la Gare à Vaudreuil et du boulevard Céloron à Blainville, deux emprises lui appartenant. Ces sites ont été spécifiquement sélectionnés en raison de leur contexte urbain et de caractéristiques favorables à la collecte de données :

Forte densité de population;

Pistes cyclables traversant les passages à niveau;

Facilement accessibles pour la collecte de données;

Proximité de lieux publics, comme un parc et une école.

Pour en savoir plus sur les bons comportements à adopter aux abords des voies ferrées, consultez nos 12 règles d'or : Exo - Soyez prudents près des transports en commun

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au coeur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]