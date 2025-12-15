Couronne Sud : horaires d'hiver en vigueur dès le 5 janvier 2026

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Dès le 5 janvier 2026, les horaires d'hiver entreront en vigueur dans l'ensemble des secteurs desservis par exo. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes.

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan

Secteur La Presqu'Île

Ligne 7 : arrêt déplacé Dumberry / du Beaujolais déplacé de 90 m (Allô TRAM 72797)

Secteur Le Richelain-Roussillon

Ligne 134 : bout de ligne déplacé à l'église Saint-Philippe (Allô TRAM 75282 et 75283) et retrait des arrêts Édouard-VII / Mtée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300)

: bout de ligne déplacé à l'église Saint-Philippe (Allô TRAM 75282 et 75283) et retrait des arrêts Édouard-VII / Mtée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300) Ligne 135 (taxi collectif) : retrait des arrêts Édouard-VII / Montée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300)

: retrait des arrêts Édouard-VII / Montée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300) Ligne 155 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 156 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 350 (taxi collectif) : bout de ligne déplacé à l'église Saint-Philippe (Allô TRAM 75282 et 75283) et retrait des arrêts Édouard-VII / Montée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300)

: bout de ligne déplacé à l'église Saint-Philippe (Allô TRAM 75282 et 75283) et retrait des arrêts Édouard-VII / Montée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300) Ligne 457 : bout de ligne déplacé à l'église Saint-Philippe (Allô TRAM 75282 et 75283), retrait des arrêts Édouard-VII / Montée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300) et retrait des arrêts devant le 1365, Édouard-VII (Allô TRAM 75306 et 75307)

bout de ligne déplacé à l'église Saint-Philippe (Allô TRAM 75282 et 75283), retrait des arrêts Édouard-VII / Montée Monette (Allô TRAM 75299 et 75300) et retrait des arrêts devant le 1365, Édouard-VII (Allô TRAM 75306 et 75307) Ligne 552 : horaire modifié

Secteur Sainte-Julie

Ligne 5 : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 30 : horaire modifié, ajout de voyages, nouveaux arrêts à Sicotte / des Vétérinaires à Saint-Hyacinthe (direction Cégep de Saint-Hyacinthe : Allô TRAM 73619 et direction Terminus Sainte-Julie : Allô TRAM 73620)

Secteur Sud-Ouest

Secteur Vallée-du-Richelieu

Ligne 20B : horaire modifié

: horaire modifié Ligne 200 : horaire modifié

horaire modifié Ligne 201 : horaire modifié et nouveaux arrêts à Sir-Wilfrid-Laurier / des Cèdres à Saint-Bruno-de-Montarville (direction Mont-Saint-Hilaire : Allô TRAM 73021 et direction Longueuil : Allô TRAM 73022)

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires d'autobus dès maintenant.

