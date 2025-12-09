MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Face aux pressions financières importantes qui touchent le transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, exo annonce une réduction significative de ses projets et de ses investissements. Cette décision a pour objectif d'optimiser les dépenses et de concentrer les ressources sur le maintien des actifs nécessaires à la livraison de service de façon sécuritaire. Le Programme des immobilisations (PDI) d'exo, lequel est en préparation pour dépôt en fin d'année, passera de 2,5 à 1,9 milliards de $ sur une période de 10 ans.

« Les enjeux de financement du transport collectif sont plus criants que jamais, et les sociétés de transport doivent contribuer à combler un manque à gagner qui se chiffre en centaines de millions de dollars. Bien qu'exo annonce aujourd'hui la réduction de ses projets et investissements, d'autres mesures devront être trouvées et mises en œuvre dans la région métropolitaine pour répondre aux enjeux de financement du transport collectif », souligne Pierre Fortin, président du conseil d'administration d'exo.

Priorisation en maintien des actifs

« Cette annonce signifie que plusieurs projets doivent être reportés ou abandonnés, et que nous allons concentrer nos investissements sur l'entretien et le maintien nécessaire pour assurer la sécurité des infrastructures et du matériel roulant, mentionne Marc Rousseau, directeur général d'exo. Nous sommes conscients des impacts de ces choix difficiles sur les communautés. La livraison de service est, et restera, au cœur de nos priorités », précise-t-il.

Le premier levier d'optimisation consistera en la réduction des investissements d'exo et du nombre de projets. Pour viser l'équilibre budgétaire, plusieurs choix difficiles mais nécessaires doivent être faits en ciblant un nombre de projets spécifiques :

Réduction des avant-projets ;

Report de la construction des garages nécessaires à l'électrification et ralentissement des activités liées à l'électrification ;

Maintien d'un plan d'entretien minimal, sans investissement massif pour le matériel roulant ;

Consolidation des investissements technologiques autour d'un programme d'optimisation numérique.

D'autres mesures faisant partie intégrante du plan d'optimisation seront présentées en janvier, suivant le dépôt du budget et du PDI.

Saine gestion des effectifs et des fonds publics

Depuis sa création, exo intègre proactivement la saine gestion financière et l'optimisation à ses pratiques pour faire face aux enjeux de financement. Au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été prises afin d'optimiser le budget, notamment :

La réduction de la masse salariale ;

La révision de la structure organisationnelle ;

L'optimisation des espaces de bureau ;

L'ajustement de l'offre depuis la pandémie ;

La diminution de la fréquence des travaux de mise à niveau, d'entretien et de gardiennage de nos sites, en respectant toujours les normes en vigueur ;

Le report ou l'annulation de projets technologiques et le report d'investissements.

Ces mesures ont d'ailleurs généré des économies de plusieurs millions de dollars. En 2024 seulement, exo a réalisé des optimisations et des réductions de dépenses récurrentes de 17,1 millions de $.

Par ailleurs, l'efficacité du modèle d'affaire par impartition d'exo a clairement été démontrée par le rapport réalisé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton sur la performance des organismes de transport collectif (OPTC). Les coûts d'exo par heure de services sont 25 % plus bas qu'ailleurs dans la région métropolitaine.

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

