Couronne Nord : horaires d'hiver en vigueur dès le 5 janvier 2026
Nouvelles fournies parexo
15 déc, 2025, 17:02 ET
MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Dès le 5 janvier 2026, les horaires d'hiver entreront en vigueur dans l'ensemble des secteurs desservis par exo. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes.
Secteur L'Assomption
- Ligne 1 : horaire modifié en semaine et ajout de voyages
- Ligne 5 : horaire modifié en semaine
- Ligne 8 : horaire modifié en semaine et ajout de voyages
- Ligne 14 : horaire modifié en semaine
- Ligne 15 : horaire modifié en semaine
- Ligne 200 : horaire modifié en semaine et ajout de voyages
- Ligne 400 : horaire modifié la fin de semaine
Secteur Laurentides
- Ligne 231 : horaire modifié
- Ligne 232 : horaire modifié
- Ligne 233 : horaire modifié
- Ligne 234 : horaire modifié
- Ligne 235 : horaire modifié
- Ligne 236 : horaire modifié
- Ligne 238 : horaire modifié
- Ligne 239 : horaire modifié
- Ligne 240 : horaire modifié
- Ligne 241 : horaire modifié
- Ligne 243 : horaire modifié
- Ligne 246 : horaire modifié
- Ligne 256 : intégrée à la ligne 317 (sur réservation)
- Ligne 707 : horaire modifié
- Ligne 709 : horaires modifiés
Secteur Terrebonne-Mascouche
- Ligne 1 : horaire modifié
- Ligne 2 : horaire modifié
- Ligne 3 : horaire modifié
- Ligne 4 : horaire modifié
- Ligne 8 : horaire modifié
- Ligne 11 : horaire modifié
- Ligne 11C : horaire modifié
- Ligne 19 : horaire modifié et ajout de voyages
- Ligne 20 : horaire modifié
- Ligne 22 : horaire modifié
- Ligne 23 : horaire modifié
- Ligne 24C : horaire modifié
- Ligne 25B : prolongement jusqu'à l'arrêt Monselet / Saint-Michel (Direction Henri-Bourassa Sud : Allô TRAM 84996, Direction Terminus Terrebonne : Allô TRAM 84132)
- Ligne 27 : horaire modifié et nouveau lieu de départ pour certains voyages à l'intersection de la Pinière / Bélanger (Direction Terminus Terrebonne : Allô TRAM 84839)
- Ligne 30 : horaire modifié et ajout de voyages
- Ligne 41 : ligne retirée, les usagers sont invités à utiliser les lignes 1, 18 ou 27, ou le service exo à la demande
- Ligne 48 : ligne retirée, les usagers sont invités à utiliser la ligne 8
- Ligne 140 : horaire modifié
La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires d'autobus dès maintenant.
À propos d'exo
Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.
SOURCE exo
Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]
Partager cet article