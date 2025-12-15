Couronne Nord : horaires d'hiver en vigueur dès le 5 janvier 2026

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Dès le 5 janvier 2026, les horaires d'hiver entreront en vigueur dans l'ensemble des secteurs desservis par exo. La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes.

Secteur L'Assomption

Secteur Laurentides

Secteur Terrebonne-Mascouche

La clientèle est invitée à consulter les nouveaux horaires d'autobus dès maintenant.

Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]