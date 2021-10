Première année de l'initiative Productivité innovation : des résultats probants et une reconnaissance internationale

L'initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. Une solution financière et de l'accompagnement, notamment technologique offert par Investissement Québec - CRIQ, sont accessibles aux entrepreneurs et entrepreneures, aux dirigeants et dirigeantes d'entreprise de toutes les régions du Québec pour améliorer la productivité en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et sur l'adoption de technologies et de procédés comme la numérisation, l'automatisation, la robotisation et le recours à l'intelligence artificielle.

Pas moins de 320 projets innovants représentant des interventions financières de près d'un milliard de dollars ont été approuvés au cours de la dernière année. De cette somme, 421 millions $ provenaient des fonds propres d'Investissement Québec et 530 millions $ du Fonds du développement économique (FDE) du gouvernement du Québec, géré par Investissement Québec. La valeur totale des projets atteint 2,7 milliards $.

Pour l'initiative Productivité innovation, Investissement Québec et le gouvernement du Québec se sont donné une cible de financement de 2,4 milliards $ sur quatre ans, en complémentarité avec les propositions des institutions financières et des partenaires privés. À ce jour, cette cible est atteinte à 40% et les projets d'investissement continuent d'affluer.

Croissance de la productivité du secteur manufacturier

Bien que certains sous-secteurs d'activité n'aient pas connu une croissance de leur productivité au cours des dernières années, d'autres ont particulièrement bien performé, de sorte que dans l'ensemble, le taux de croissance de la productivité du travail du secteur manufacturier québécois a augmenté plus rapidement que celui de l'Ontario et celui du reste du Canada. La croissance annuelle moyenne de 1,9 % enregistrée par le Québec entre 2016 et 2020 se compare ainsi avantageusement à celle de l'Ontario (-0,5%) et du Canada (0,3%), réduisant l'écart défavorable des années précédentes.

Toujours entre 2016 et 2020, les dépenses en machinerie et équipement, qui ont souvent un effet positif sur la productivité des entreprises manufacturières, ont augmenté de 5,7 % par année en moyenne au Québec. Il s'agit d'une accélération par rapport à la moyenne québécoise annuelle de 2009 à 2016, qui était de 4,4%.

Une reconnaissance internationale

Les efforts d'Investissement Québec pour augmenter l'innovation et la productivité au Québec viennent d'ailleurs d'être récompensés par l'International Economic Development Council, qui lui a décerné le prix Argent dans la catégorie Programme de développement économique (Multi-Year Economic Development Program) pour l'initiative Manufacturiers innovants.

Cette initiative, qui a précédé Productivité Innovation, a été lancée en 2016 et a connu un franc succès. En quatre ans, elle a permis de réaliser 1153 projets de croissance grâce à des financements de 2,4 milliards $ pour des projets d'une valeur totale de 8 milliards $.

Le prix international a été reçu le 5 octobre, lors de la conférence annuelle de l'IEDC, au Tennessee. Il est attribué annuellement à un programme favorisant le développement économique. Les lauréats doivent démontrer des résultats probants sur une période d'au moins trois ans.

Plusieurs secteurs mobilisés

L'initiative Productivité innovation s'adresse aux entreprises des secteurs de la fabrication, des mines, de la construction, du commerce de gros, du commerce de détail, du transport et de l'entreposage, des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que des services de gestion des déchets et d'assainissement, couvrant ainsi toute la chaîne de valeur manufacturière.

La solution financière Productivité innovation propose des prêts à terme d'un montant minimal de 50 000$ avec des modalités avantageuses, dont un moratoire de remboursement du capital pouvant aller jusqu'à 48 mois. Les dépenses en fonds de roulement et en immobilisations liés à des projets innovants peuvent porter sur un produit, un procédé, une stratégie de commercialisation ou sur les pratiques organisationnelles.

D'autres outils utiles pour les entreprises

Productivité innovation, c'est aussi une gamme d'outils pour aider les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises à passer à l'action en matière d'innovation et de productivité.

18 labs Productivité innovation, qui sont à la fois des vitrines pour des entreprises innovantes et des forums d'échange virtuels, ont été tenus dans les 17 régions du Québec dans la dernière année. De nouveaux labs auront lieu dès la fin du mois d'octobre pour poursuivre la discussion.

Le grand forum Productivité innovation a rassemblé virtuellement près de 1500 personnes à l'automne 2020. Des conférences, des témoignages et des panels ont mis de l'avant des bonnes pratiques et des cas concrets illustrant l'augmentation de productivité par la transformation numérique ont été mis de l'avant. Le prochain forum se tiendra au début de l'année 2022.

Investissement Québec - CRIQ continue d'offrir un accompagnement technologique personnalisé aux entreprises qui ont besoin de soutien pour concrétiser des projets innovants ayant un impact sur la productivité.

Le microsite productiviteinnovation.com présente toujours des contenus, conseils et témoignages informatifs et inspirants.

Pour en savoir plus sur l'initiative Productivité innovation, consultez productiviteinnovation.com

Citations

« Le défi de la productivité au Québec, on va le relever grâce à la mobilisation de toutes les entreprises qui comprennent que leur succès passe par l'innovation. Avec l'initiative Productivité innovation, on a déjà accordé près d'un milliard de dollars à des entreprises québécoises pour les encourager à se doter des meilleures technologies, celles qui leur permettent de croître et de se démarquer. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Les excellents résultats de l'initiative Productivité innovation confirment le dynamisme économique que nos équipes constatent tous les jours sur le terrain, dans toutes les régions du Québec. Les entreprises québécoises ont compris l'importance de passer à l'action et d'investir dans l'innovation pour augmenter leur productivité et leur compétitivité. Le soutien financier, technologique et stratégique qu'offre Investissement Québec leur permet d'aller plus loin, plus vite afin de pérenniser leurs activités et de développer de nouveaux marchés. Le Québec en sort plus productif et s'assure ainsi un futur prospère.»

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

