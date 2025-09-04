MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net et global de 27,7 M$ au terme de son premier trimestre de l'exercice financier 2025-2026 qui a pris fin le 21 juin dernier, comparativement à 23,9 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. À cette somme, s'ajoutent les revenus fiscaux générés par son exploitation sous forme de taxes à la consommation et de taxe d'accise qui représentent un montant de 68,0 M$, dont 48,8 M$ sont versés au gouvernement du Québec et 19,2 M$ au gouvernement fédéral.

Le résultat net et la portion québécoise de la taxe d'accise sont entièrement versés au ministre des Finances du Québec, et destinés notamment à la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi qu'à la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives. Ce sont donc 76,5 M$ qui sont versés au Fonds de lutte contre les dépendances.

Les résultats trimestriels en bref

Les ventes totales pour ce premier trimestre ont atteint 181,0 M$, alors qu'elles étaient de l'ordre de 162,9 M$ au premier trimestre de l'exercice 2024-2025.

En volume, ces ventes représentent 37 114 kg de cannabis, comparativement à 32 098 kg à la même période l'an dernier. La demande croissante pour les produits appartenant à la catégorie des concentrés ainsi que l'ajout de huit nouvelles succursales influencent à la hausse le volume des ventes.

Le prix de vente moyen enregistré est de 5,61 $ le gramme, toutes taxes incluses, et tous produits de cannabis confondus, comparativement à 5,84 $ au premier trimestre de 2024-2025.

Au cours de ce trimestre, 4,6 millions de transactions ont été enregistrées comparativement à 4,1 millions au même trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes du réseau de succursales se sont élevées à 173,4 M$ comparativement à 155,0 M$ pour le même trimestre de l'exercice 2024-2025 alors que les ventes en ligne ont atteint 7,6 M$ comparativement à 7,9 M$ pour les mêmes périodes respectives.

Pour le premier trimestre, les charges nettes de la SQDC ont atteint 31,7 M$, correspondant à un ratio de 17,5% des ventes, comparativement à 28,8 M$ et un ratio de 17,7% des ventes pour la même période l'année dernière.

Perspectives

La direction de la SQDC est satisfaite des résultats de son premier trimestre de l'exercice 2025-2026. La Société clôture ce trimestre avec 106 succursales en activité, dont celles d'Amqui et de Pierrefonds qui ont ouvert leurs portes entre le 31 mars et le 21 juin 2025, alors qu'elle en comptait 98 à la fin du même trimestre de l'année antérieure. Le déploiement de nouveaux points de vente au cours du premier trimestre, et tout au long de l'exercice actuel, est arrimé avec les objectifs du plan stratégique afin de permettre à la SQDC d'améliorer l'accessibilité et ainsi, poursuivre sa mission. La société poursuit également son engagement à offrir des produits à moindre risque par rapport aux produits disponibles sur le marché illicite. De ce fait, la SQDC se prépare à commercialiser de façon responsable les produits de vapotage à la fin de l'automne 2025.

Le rapport financier pour le premier trimestre de l'exercice financière 2025-2026 est maintenant disponible sur le site Internet de la SQDC : SQDC.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Demandes média : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, 438 884-1693, [email protected]