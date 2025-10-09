Action de grâce : Les services en succursale et en ligne de la SQDC seront disponibles

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Toutes les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) seront ouvertes le lundi 13 octobre 2025, jour de l'Action de grâce. Toutefois, le Centre de relation clientèle sera fermé pour la journée et rouvrira le mardi 14 octobre selon l'horaire habituel.

Achat en ligne : des services seront accessibles

Les services de ramassage en succursale et de clavardage en direct demeurent disponibles. Les services de livraison express et 90 minutes se poursuivent également le 13 octobre dans les régions desservies. Toutefois, en raison du conflit de travail à Postes Canada, la livraison standard n'est toujours pas disponible en ce moment. Pour en savoir plus sur les services de livraison, vous pouvez consulter le site web ici.

