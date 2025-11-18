MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) débute la commercialisation des produits de vapotage du cannabis à partir du 26 novembre 2025. L'introduction de cette nouvelle catégorie de produits s'inscrit dans sa mission de mieux protéger la santé des consommateurs et consommatrices en offrant des produits réglementés et à moindre risque, pour ultimement les faire migrer vers le marché légal.

Le vapotage réfère au processus par lequel une solution liquide est chauffée afin de transformer la substance en aérosol. Les produits de vapotage du cannabis sont autorisés au pays en vertu de la loi fédérale depuis 2019.

« Nous avons choisi de rendre disponibles des produits de vapotage afin d'offrir une alternative réglementée. Le vapotage est une méthode de consommation qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années et elle est utilisée par 28 %* des consommateurs québécois présentement. Bien qu'elle représente des risques pour la santé, l'absence d'offre légale jusqu'à présent constitue un risque encore plus élevé en raison de la dangerosité des produits disponibles sur le marché illégal », explique la vice-présidente, Commercialisation responsable et chaîne d'approvisionnement de la SQDC, Geneviève Giroux.

Selon des études réalisées au Canada**, les produits illégaux de vapotage contiennent de nombreux produits chimiques, incluant des pesticides interdits dans la production de cannabis ou dont le taux de concentration peut largement dépasser la limite permise par Santé Canada. Ils peuvent aussi enfreindre la réglementation québécoise avec des taux de THC très élevés, des ajouts de saveurs artificielles attrayantes en plus d'afficher des informations non vérifiées.

Le service conseil

Tous les conseillers et conseillères en succursale ainsi que les clavardeurs et clavardeuses en ligne ont reçu une formation complète de quatre heures et demie afin de pouvoir accompagner la clientèle vers une consommation responsable. Ces formations ont été conçues en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elles contiennent entre autres des apprentissages sur les spécificités des différents extraits, l'utilisation sécuritaire de la vapoteuse, la sensibilisation sur la dépendance ainsi que sur les dangers des produits offerts sur le marché illégal.

Les produits disponibles

La SQDC s'est assurée de bien faire les choses, autant pour la formation des employé(es) que pour le temps de développement accordé aux producteurs et au processus d'analyse des soumissions afin que les produits répondent au cadre réglementaire et d'autres critères de conformité. La SQDC commercialisera deux batteries de vapotage, toutes les deux compatibles avec la vingtaine de cartouches d'un format d'un gramme disponibles dans ses succursales et en ligne.

Le processus de commercialisation de produits s'est étalé sur plus d'un an, incluant les phases de recherche et de développement par les fournisseurs puis d'analyse, de validation de conformité et de coordination à l'interne. La SQDC compte 14 fournisseurs de cartouches, dont neuf qui ont leur siège social au Québec. Les prix pour un gramme de liquide varient entre 34 $ et 53,70 $ et le prix moyen se situe à 38,36 $.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693