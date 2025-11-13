MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré un résultat net et global de 30,5 M$ au terme de son second trimestre de l'exercice financier 2025-2026 qui a pris fin le 13 septembre dernier, comparativement à 29,4 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. À cette somme, s'ajoutent les revenus fiscaux générés par son exploitation sous forme de taxes à la consommation et de taxe d'accise qui représentent un montant de 67,6 M$, dont 48,3 M$ sont versés au gouvernement du Québec et 19,3 M$ au gouvernement fédéral.

Le résultat net et la portion québécoise de la taxe d'accise sont entièrement versés au ministre des Finances du Québec, et destinés notamment à la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi qu'à la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives. Ce sont donc 59,9 M$ qui sont versés au Fonds de lutte contre les dépendances.

Les résultats trimestriels en bref

Les ventes totales pour ce deuxième trimestre ont atteint 189,4 M$, alors qu'elles étaient de l'ordre de 173,7 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025.

En volume, ces ventes représentent 38 957 kg de cannabis, comparativement à 34 668 kg à la même période l'an dernier. La demande soutenue pour les produits appartenant à la catégorie des concentrés ainsi que l'ouverture de 8 succursales depuis un an influencent à la hausse le volume des ventes.

Le prix de vente moyen enregistré est de 5,59 $ le gramme, toutes taxes incluses, et tous produits de cannabis confondus, comparativement à 5,76 $ au second trimestre de 2024-2025.

Au cours de ce trimestre, 4,8 millions de transactions ont été enregistrées comparativement à 4,4 millions au même trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes du réseau de succursales se sont élevées à 181,9 M$ comparativement à 166,0 M$ pour le même trimestre de l'exercice 2024-2025 alors que les ventes en ligne ont atteint 7,5 M$ comparativement à 7,7 M$ pour les mêmes périodes respectives.

Pour le second trimestre, les charges nettes de la SQDC ont atteint 31,9 M$, correspondant à un ratio de 16,9% des ventes, comparativement à 27,5 M$ et un ratio de 15,8 % des ventes pour la même période l'année dernière.

Perspectives

La direction de la SQDC est satisfaite des résultats de son second trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui représente la dernière année de son Plan stratégique 2024-2026. En s'appuyant sur les trois piliers que sont l'engagement de ses équipes, l'optimisation de l'accompagnement offert à sa clientèle et le rayonnement de sa mission au sein de la société québécoise, la SQDC entend demeurer la destination de confiance pour l'achat de cannabis au Québec.

Dans la perspective d'améliorer l'accessibilité pour ainsi accomplir sa mission, la SQDC a déployé en août 2025 un projet d'élargissement des heures d'ouverture dans une vingtaine de succursales afin de s'arrimer avec les besoins de sa clientèle et elle poursuivra l'ouverture de nouveaux points de ventes au cours de l'année.

La Société poursuit également son engagement à offrir des produits à moindre risque par rapport aux produits disponibles sur le marché illégal et non réglementé. De ce fait, la SQDC continue de se préparer à commercialiser de façon responsable les produits de vapotage de cannabis d'ici la fin de l'automne 2025.

Le rapport financier pour le deuxième trimestre de l'exercice financière 2025-2026 est maintenant disponible sur le site Internet de la SQDC : SQDC.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

