Premier dynamitage réussi : le renouveau du minerai de fer américain se fait entendre sur l'Iron Range

Mesabi Metallics effectue son premier dynamitage dans le cadre de l'avancement de la marque Patriot Pellet, mettant fin à la dépendance des États-Unis à l'égard des minerais étrangers de qualité RD

NASHWAUK, Minnesota, 14 juillet 2026 /CNW/ - L'exploitation minière américaine du minerai de fer est en période de croissance. Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) annonce aujourd'hui l'achèvement de son premier dynamitage de production, un jalon déterminant dans l'ambition de l'entreprise de devenir la première nouvelle mine de minerai de fer et usine de bouletage construite au Minnesota en cinquante ans, et une étape dans les délais prévus vers la première production de bouletage au troisième trimestre.

Le dynamitage a utilisé un tracé de 66 trous et a fracturé environ 211 000 tonnes de minerai en une seule fois, ce qui représente près de la moitié de la roche totale enlevée pour sculpter le mont Rushmore. Il ouvre la première rampe au fond de la fosse, ce qui permet pour la première fois aux camions de transport de 400 tonnes de déplacer le minerai hors du sol.

« Cette première explosion marque le moment où ce projet cesse d'être axé sur la préparation et commence à se tourner vers la production », déclare Shane Holman, directeur général, Mine, Mesabi Metallics. « Le minerai que nous avons fait exploser aujourd'hui sera transformé en boulettes d'une qualité RD parmi les plus élevées au monde. »

« Chaque tonne de minerai qui sort de cette mine représente des emplois américains, des investissements américains et des capacités américaines qui sont remis à contribution », déclare Joe Broking, CEO de Mesabi Metallics. « Nous nous engageons à investir dans l'Iron Range pour continuer à alimenter l'acier américain, les chantiers navals américains et la base industrielle de la défense américaine. »

L'explosion fait suite à l'annonce, le 4 juillet dernier, de Mesabi Metallics, à l'occasion du 250e anniversaire des États-Unis, présentant Patriot Pellet, la marque de boulettes de minerai de fer de qualité supérieure entièrement fabriquées sur l'Iron Range. Patriot Pellet est une déclaration d'intention : les mines américaines, les travailleurs américains et l'acier américain ne devraient pas être à la merci des chaînes d'approvisionnement étrangères. Chaque tonne produite est une tonne qui n'a pas besoin d'être importée.

Mesabi Metallics prévoit que le dynamitage hebdomadaire se poursuive à mesure que la mine se rapproche d'une production à grande échelle, fournissant à l'industrie sidérurgique des boulettes de minerai de fer de qualité supérieure de l'Iron Range du Minnesota.

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du groupe Essar, développe une mine de minerai de fer et une usine de bouletage de qualité DR à Nashwauk, au Minnesota. Une fois terminé, le projet représentera un investissement d'environ 2,5 milliards de dollars et deviendra la première nouvelle mine de minerai de fer et usine de bouletage aménagée au Minnesota en près de cinquante ans. Mesabi devrait produire certaines des granules DR de la plus haute qualité au monde, fournissant un approvisionnement national sécurisé en matières premières essentielles nécessaires pour soutenir l'industrie sidérurgique américaine, la construction d'infrastructures, la construction navale, la base industrielle de défense et la résurgence de la fabrication en général.

Mesabi Metallics est la pierre angulaire d'une stratégie plus large visant à relocaliser les chaînes d'approvisionnement en acier essentielles et la production industrielle aux États-Unis.

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC

CONTACT : Kayla Drake, [email protected], 314 448-8064