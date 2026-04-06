Le plus récent financement s'appuie sur l'élan récent des capitaux pour un projet de minerai de fer américain d'importance structurelle.

NASHWAUK, Minn., le 6 avril 2026 /CNW/ - Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), soutenue par Essar Group, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 150 millions de dollars auprès de Macquarie Group, afin de soutenir le démarrage, au troisième trimestre 2026, de sa mine de minerai de fer de qualité pour la réduction directe (DR) et de son usine de boulettes à l'échelle mondiale, situées à Nashwauk, dans le Minnesota.

Bâtiment du concentrateur de Mesabi Metallics (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

Le financement fait suite à la facilité de crédit garantie de premier rang de 520 millions de dollars récemment annoncée par Mesabi auprès de Breakwall Capital, ce qui renforce l'élan soutenu du projet.

Mesabi a également récemment reçu le soutien de la Export-Import Bank (EXIM) des États-Unis, ce qui témoigne de l'importance stratégique croissante du projet pour la fabrication, les infrastructures, l'automobile, la construction navale et la défense aux États-Unis.

Mesabi Metallics construit une nouvelle source américaine de minerai de fer de qualité RD à un moment où les États-Unis cherchent à renforcer les chaînes d'approvisionnement industrielles et à réduire la dépendance aux matières premières importées.

Située sur un site de plus de 16 000 acres dans le nord du Minnesota, la société Mesabi Metallics achève actuellement la construction d'une mine de minerai de fer de qualité DR et d'une usine de boulettes à l'échelle mondiale, d'un investissement de 2,5 milliards de dollars, qui approvisionnera la prochaine génération de fours à arc électrique de l'industrie sidérurgique américaine - le procédé le plus propre et le plus économe en énergie pour produire de l'acier de haute qualité.

Avec plus de 800 travailleurs de la construction actuellement sur place, le projet est l'un des plus importants investissements industriels du secteur privé de l'histoire du Minnesota. Le Essar Group a déjà investi plus de 2 milliards de dollars en capitaux propres dans le projet.

« Ce financement de Macquarie marque une autre étape importante pour Mesabi Metallics et s'appuie sur l'élan que nous avons établi grâce à nos partenariats financiers récemment annoncés, a déclaré Joe Broking, président du CA et PDG de Mesabi Metallics. Ensemble, ces transactions témoignent d'une confiance croissante dans la qualité, l'envergure et l'importance stratégique de notre projet alors que nous construisons une nouvelle source américaine de minerai de fer de qualité RD pour renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en acier et réduire la dépendance aux importations. »

« Macquarie entretient une relation de financement de longue date avec Essar Group, et nous sommes heureux d'étendre cette relation à ses investissements dans le secteur des métaux et des mines aux États-Unis, a déclaré Mike Burns, Directeur général principal, Produits de base et marchés mondiaux de Macquarie Group. « Mesabi développe un projet de grande envergure et stratégiquement important pour le secteur de l'acier aux États-Unis, et nous sommes impatients de soutenir l'entreprise à long terme. »

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du Groupe Essar, construit une mine de pointe et une usine de bouletage de minerai de fer à réduction directe (RD) pour produire des boulettes de minerai de fer de qualité supérieure sur plus de 16 000 acres à Nashwauk, au Minnesota. Une fois la construction achevée, l'installation deviendra la première nouvelle mine et usine de bouletage au Minnesota en près de 50 ans. Les boulettes de minerai de fer de qualité RD de Mesabi seront stratégiquement positionnées pour répondre à la demande du marché des fours à arc électrique, assurant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des boulettes de fer de qualité RD aux États-Unis et remplaçant les boulettes importées. Ce projet représente l'un des plus importants investissements du secteur privé au Minnesota. Mesabi Metallics a déjà investi plus de 2,2 milliards de dollars dans le projet.

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SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC

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