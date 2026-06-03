La mine de minerai de fer de qualité DR de 2,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale permet à l'industrie sidérurgique américaine de se dégager des importations étrangères en provenance du Brésil et d'autres pays

NASHWAUK, Minnesota, le 3 juin 2026 /CNW/ -- Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), soutenue par le groupe Essar, a accepté de vendre 50 % de sa participation en redevances à The Metals Royalty Company Inc. (TMCR) pour une contrepartie totale de 265 millions de dollars, ce qui implique une évaluation de plus de 500 millions de dollars pour la plateforme de redevances. La transaction avec TMCR sera réalisée en deux tranches égales de 132,5 millions de dollars chacune : la première tranche a pris fin le 1er juin 2026, et la deuxième tranche devrait être fermée dans les 60 jours. La majorité des profits de cette opération sera affectée à la croissance future de Mesabi Metallics.

Mesabi Metallics développe une mine de minerai de fer et une usine de bouletage ultramoderne à Nashwauk, au Minnesota. (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

La transaction confirme également la qualité exceptionnelle, l'envergure et l'importance stratégique à long terme de la mine de minerai de fer, de l'usine d'enrichissement et de l'usine de bouletage Direct Reduction (DR) de classe mondiale de Mesabi Metallics, au Minnesota, dont la production devrait commencer au troisième trimestre de 2026.

Une fois opérationnelle, Mesabi Metallics deviendra l'un des seuls producteurs nationaux importants de boulettes de minerai de fer de qualité DR en Amérique du Nord. Ces boulettes constituent un élément essentiel de l'élaboration de l'acier pour les fours électriques à arc, mais les États-Unis comptent actuellement beaucoup sur les importations du Brésil et d'autres pays pour l'approvisionnement. La production de Mesabi Metallics contribuera à renforcer la compétitivité de la fabrication nationale tout en soutenant les industries essentielles, notamment les infrastructures, l'automobile, la construction navale, la défense et l'énergie.

Au démarrage, Mesabi Metallics figurera parmi les producteurs de minerai de fer les moins coûteux à l'échelle mondiale. Cet avantage structurel est attribuable à la teneur et à l'échelle exceptionnelles de son gisement de minerai, à son infrastructure de traitement moderne et à son emplacement stratégique au cœur du Midwest des États-Unis. Mesabi Metallics est conçue pour produire des boulettes DR de la plus haute qualité et de la plus haute qualité à l'échelle mondiale, ce qui fait de la production de l'entreprise la matière d'alimentation préférée des aciéristes de fours électriques à arc.

La transaction fait suite à plus de 670 millions de dollars d'engagements financiers annoncés récemment, dont 520 millions de dollars de Breakwall Capital et 150 millions de dollars de Macquarie Group. Mesabi Metallics a également reçu une indication de soutien de la Export-Import Bank of the United States (EXIM) pouvant atteindre dix milliards de dollars. Ensemble, ces financements soulignent la confiance croissante des institutions dans l'un des plus importants projets de développement minier critique et industriel des États-Unis. Ces financements reflètent une confiance large et croissante dans les actifs de Mesabi, son équipe de gestion et son importance stratégique pour la nation.

« L'investissement de TMCR est une puissante validation par un tiers de la qualité et de l'importance stratégique de Mesabi », déclare Artem Matyushok, membre du conseil d'administration de Mesabi Metallics. « Alors que les États-Unis s'efforcent de rétablir la capacité industrielle nationale et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement essentielles, le minerai de fer de qualité DR est devenu une ressource stratégique de plus en plus importante. Mesabi est particulièrement bien placée pour fournir cette ressource à partir d'un actif américain de longue durée tout en créant une valeur substantielle pour nos parties prenantes. »

« Mesabi Metallics représente l'un des projets miniers les plus importants sur le plan stratégique en développement en Amérique du Nord, a déclaré Brian Paes-Braga, fondateur, président du conseil d'administration et chef de la direction de TMCR. « Le projet combine envergure, qualité, longue durée de vie de la mine et exposition directe à la réindustrialisation des États-Unis. Nous croyons que Mesabi jouera un rôle essentiel dans l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique nationale pour les décennies à venir. »

La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier exclusif de Mesabi Metallics et de ses sociétés affiliées dans le cadre de la transaction.

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du groupe Essar, développe une mine de minerai de fer et une usine de bouletage de qualité DR à Nashwauk, au Minnesota. Une fois terminé, le projet représentera un investissement d'environ 2,5 milliards de dollars et deviendra la première nouvelle mine de minerai de fer et usine de bouletage aménagée au Minnesota en près de cinquante ans. Mesabi devrait produire certaines des granules DR de la plus haute qualité au monde, fournissant un approvisionnement national sécurisé en matières premières essentielles nécessaires pour soutenir l'industrie sidérurgique américaine, la construction d'infrastructures, la construction navale, la base industrielle de défense et la résurgence de la fabrication en général.

Mesabi Metallics est la pierre angulaire d'une stratégie plus large visant à relocaliser les chaînes d'approvisionnement en acier essentielles et la production industrielle aux États-Unis.

À propos de The Metals Royalty Company Inc.

The Metals Royalty Company Inc. (NASDAQ : TMCR) est une plateforme de financement spécialement conçue pour faire progresser la sécurité et la réindustrialisation des minéraux critiques aux États-Unis. L'entreprise acquiert et gère des redevances sur les métaux et les minéraux, des flux de production et des intérêts structurés similaires dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2992756/Mesabi_Metallics_developing_a_state_of_the_art_DR_grade_iron_ore_mine.jpg

SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC

CONTACT : Emmalynn Bauer, [email protected], 218 812-8619