Le financement soutient la sécurité des minéraux critiques aux États-Unis et aide à rétablir la chaîne d'approvisionnement américaine en acier

NASHWAUK, Minnesota, le 1er avril 2026 /CNW/ - Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics), avec le soutien du Groupe Essar, annonce aujourd'hui avoir conclu une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang de 520 millions de dollars avec Valor Mining Credit Partners II, L.P. (VMP II), un fonds de crédit dédié aux mines et aux minéraux critiques géré par Breakwall Capital LP (Breakwall) en partenariat avec Vitol. La société se rapproche du lancement de ses opérations commerciales dans le courant de l'année.

Mesabi Metallics Company LLC, une société du Groupe Essar, construit une mine ultramoderne pour soutenir une usine d’enrichissement de sept millions de tonnes par an et une usine de bouletage de sept millions de tonnes par an pour produire des boulettes à réduction directe de qualité supérieure sur plus de 16 000 acres à Nashwauk, au Minnesota. (PRNewsfoto/Mesabi Metallics Co. LLC)

Sur plus de 16 000 acres dans le nord du Minnesota, Mesabi Metallics achève la construction d'une mine de minerai de fer et d'une usine de bouletage à réduction direction (RD) de calibre mondial de 2,5 milliards de dollars pour exploiter un segment stratégique de la chaîne d'approvisionnement de l'acier aux États-Unis.

Avec actuellement plus de 750 travailleurs de la construction sur place, le projet représente l'un des plus importants investissements industriels du secteur privé de l'histoire de l'État. Le Groupe Essar a déjà investi plus de deux milliards de dollars en capitaux propres dans le projet. Le projet a également reçu le soutien de la U.S. Export-Import Bank (EXIM), soulignant la reconnaissance croissante par le gouvernement fédéral de l'importance stratégique du projet pour la fabrication aux États-Unis et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour les secteurs américains de la fabrication, de l'automobile, des infrastructures, de la construction navale et de la défense.

« Le partenariat avec Breakwall est une étape importante pour Mesabi Metallics », déclare Joe Broking, président et chef de la direction de Mesabi Metallics. « Nous mettons sur le marché une toute nouvelle source de minerai de fer à réduction directe de qualité supérieure qui aidera les aciéristes américains à réduire leur dépendance aux matières premières importées et aux chaînes d'approvisionnement internationales. L'Amérique est déjà le chef de file mondial de la sidérurgie basés sur des fours à arc électrique de nouvelle génération, la méthode la plus propre et la plus écoénergétique de fabriquer de l'acier. Mesabi Metallics créera des centaines d'emplois de haute qualité dans le nord du Minnesota pour plusieurs décennies à venir et soutiendra le rétablissement de la domination industrielle américaine. »

« Mesabi Metallics est l'exemple parfait du type d'entreprise de grande qualité et de projet minier à grande échelle avec lequel nous voulons travailler, un projet basé sur une ressource durable à un stade avancé de développement, qui revêt une importance stratégique pour le développement industriel critique. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre ce partenariat avec Mesabi Metallics et de les accompagner dans ce projet », déclare Daniel Flannery, président et associé directeur de Breakwall. « Cette entente démontre toute l'étendue de notre partenariat avec Vitol, qui combine des solutions de crédit et un sens aigu du marketing des ressources à l'échelle mondiale, afin d'offrir une multitude de solutions à des entreprises de premier plan comme Mesabi Metallics et des exploitants de classe mondiale comme le Groupe Essar », ajoute Jamie Brodsky, cochef de la direction et associé directeur de Breakwall.

À propos de Mesabi Metallics Company LLC

Mesabi Metallics Company LLC, une société du Groupe Essar, construit une mine de pointe et une usine de bouletage de minerai de fer à réduction directe (RD) pour produire des boulettes de minerai de fer de qualité supérieure sur plus de 16 000 acres à Nashwauk, au Minnesota. Une fois la construction achevée, l'installation deviendra la première nouvelle mine et usine de bouletage au Minnesota en près de 50 ans. Les boulettes de minerai de fer de qualité RD de Mesabi seront stratégiquement positionnées pour répondre à la demande du marché des fours à arc électrique, assurant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des boulettes de fer de qualité RD aux États-Unis et remplaçant les boulettes importées. Ce projet représente l'un des plus importants investissements du secteur privé au Minnesota. Mesabi Metallics a déjà investi plus de 2,2 milliards de dollars.

À propos de Breakwall Capital LP

Breakwall Capital est un spécialiste de l'énergie axé sur les solutions de prêt direct de capitaux pour les sociétés d'énergie du marché intermédiaire et en développement. En tant que gestionnaire d'actifs indépendant et société appartenant à ses employés, Breakwall cherche à combler le vide que d'autres fournisseurs de financement semblent négliger. Breakwall est dirigé par Christopher Abbate, Jamie Brodsky et Daniel Flannery. Depuis 2014, l'équipe de Breakwall a construit une franchise d'investissement en crédit qui se concentre exclusivement sur le crédit énergétique. Au cours de ses 12 ans d'existence, l'équipe a engagé environ 7,5 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie et des entreprises ou projets liés à l'énergie dans le cadre de plus de 70 opérations. Basé à New York, Breakwall possède des bureaux au Texas et au Rhode Island. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site web de Breakwall : www.breakwallcap.com.

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SOURCE Mesabi Metallics Co. LLC

CONTACT : Emmalynn Bauer, [email protected], 218-812-8619