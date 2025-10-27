Premier CPE préfabriqué inauguré au Québec : une nouvelle étape pour les familles de Saint-Prosper!

SAINT-PROSPER, QC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, ont inauguré aujourd'hui le tout premier centre de la petite enfance (CPE) préfabriqué au Québec, le CPE Passe-Lacets, à Saint-Prosper.

Plus de places subventionnées pour les tout-petits

Avec l'ouverture de ce nouveau CPE, 52 nouvelles places subventionnées à 9,35 $ par jour sont désormais offertes aux familles de la région. Parmi ces places, 10 sont prévues pour accueillir les enfants de 18 mois et moins, qui sont à un âge crucial pour leur développement. Cet ajout vient aussi combler un réel besoin pour les parents qui souhaitent concilier vie familiale et professionnelle.

Une solution rapide et efficace pour les familles

Le CPE Passe-Lacets a été construit en seulement 4 mois, un délai nettement inférieur aux 9 à 12 mois habituellement nécessaires pour ce type d'infrastructure. La livraison de cette première installation préfabriquée trace la voie aux autres qui verront le jour un peu partout au Québec. Il s'agit d'une manière de répondre plus rapidement aux besoins des familles.

Un modèle porteur pour l'avenir

Cette première installation préfabriquée est un exemple concret de l'innovation au service des besoins des familles. En accélérant la mise en place de services de garde de qualité, ce modèle préfabriqué permet de rendre le réseau plus accessible. Six autres projets sont en cours de construction, alors que quatre sont au stade de conception. Trois CPE sont en processus d'acquisition d'un terrain en vue de participer au projet pilote.

Citations :

« Ce premier CPE préfabriqué au Québec, c'est beaucoup plus qu'une installation de qualité pour les tout-petits, c'est une réponse concrète, rapide et adaptée aux besoins réels des parents. Grâce à ce mode de construction, nous serons en mesure de livrer plus rapidement d'autres projets dans les régions du Québec. Ce n'est qu'un début, d'autres CPE préfabriqués verront le jour et ce sont les familles qui en sortiront gagnantes. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous avons travaillé fort pour arriver à la réalisation de ce projet unique au Québec et 100% en Beauce. Nous avons octroyé les places et assuré un leadership pour rassembler tous les intervenants. Aujourd'hui, je suis très fier que la Beauce fasse donc figure de pionnière au Québec avec la livraison de ce premier projet de CPE préfabriqué. C'est une excellente nouvelle pour les familles de Saint-Prosper et de toute la Beauce. Je souhaite que ce projet exprime tout le savoir économique de la préfabrication comme l'une des solutions pour créer des places plus rapidement partout au Québec. »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud

« Nous sommes extrêmement heureux de la réalisation de ce projet pour les familles de la région, résultat de la collaboration, de l'expertise et de l'engagement exceptionnel de tous les partenaires. Projet innovant, équipe motivée, résultat de qualité pour le bien-être des tout-petits. »

Chantal Gamache, directrice générale du CPE Passe-Lacets

Faits saillants :

La première installation préfabriquée a été construite par l'entreprise Groupe RCM.

Cette nouvelle installation est la deuxième du CPE Passe-Lacets. La première installation compte également 52 places, dont 10 pour les enfants âgés de 18 mois et moins.

Le coût total du projet est évalué à 2,9 millions de dollars. La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 2 869 482 $ et celle du CPE, à 42 593 $. La municipalité de Saint-Prosper a, pour sa part, offert gratuitement le terrain au CPE.

Au Québec, ce sont près de 1 200 places subventionnées, dont 230 pour les poupons, qui seront créées dans le cadre de ce premier volet du projet pilote.

