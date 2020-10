Premier bulletin reporté en janvier - Les communications entre enseignants et parents sont d'autant plus importantes!

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et tous les parents d'élèves du Québec apprennent aujourd'hui qu'ils recevront seulement deux bulletins cette année pour suivre le cheminement scolaire de leurs jeunes.

Tout en acceptant cette décision difficile comme nécessaire, la FCPQ réitère que les communications entre l'équipe-école et les familles sont incontournables, surtout cette année alors que les contacts directs sont réduits et que des retards sont cumulés depuis le printemps dernier.

« Pour beaucoup de parents, le bulletin est la seule communication de la part de l'équipe-école concernant la réussite scolaire de leurs enfants. Il faut absolument qu'il y ait d'autres communications pour permettre aux parents de soutenir leurs jeunes dans leurs apprentissages. C'est d'autant plus important pour les élèves vulnérables, avec des difficultés d'apprentissage ou avec des besoins particuliers. La communication écrite obligatoire est la bienvenue et, en plus, tous les parents devraient recevoir en novembre une invitation pour discuter du cheminement scolaire de leur jeune avec leur enseignante ou enseignant », selon Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ s'attend à ce que tous les parents soient rencontrés, puisque l'implication des parents est une composante primordiale de la réussite des élèves. Nos enfants méritent que leurs parents et leurs enseignants continuent à travailler ensemble pour leur réussite.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

