Premier budget de l'administration Martinez Ferrada : les défis sont structurels; la rigueur n'est plus optionnelle

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement le premier budget de la nouvelle administration de la Ville de Montréal, qui a été dévoilé par la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, et M. Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur. La Ville a d'ailleurs réuni des représentants du monde économique et de la société civile pour une présentation technique à l'hôtel de ville, une nouvelle démarche qui a été saluée par le milieu.

En présentant un budget de 7,67 G$, accompagné d'une hausse moyenne de taxes limitée à 3,4 % et de l'abaissement du ratio d'endettement, la nouvelle administration envoie un message clair : Montréal devra composer avec des marges de manœuvre restreintes. Comme toutes les grandes métropoles, la Ville fait face à des besoins criants : endettement, maintien des infrastructures, efficacité opérationnelle, mobilité, vitalité du centre-ville, logement et itinérance. Les défis sont structurels; la rigueur n'est plus optionnelle. La réussite des mesures de ce budget dépendra de l'efficacité de l'administration et d'un fort leadership politique.

La Chambre salue l'effort de rigueur et les 79 M$ en économies confirmés dans ce budget. Il s'agit d'un geste encourageant pour limiter les dépenses de la Ville. La masse salariale, qui atteint près de 3 G$, combinée aux négociations à venir des conventions collectives, exercera une pression soutenue sur les finances municipales. La compétitivité de Montréal repose donc sur un équilibre délicat : maintenir des services de qualité et rehausser la productivité de l'administration, en misant notamment sur la transformation technologique et l'optimisation des services.

« Le budget apporte des réponses encourageantes aux priorités du milieu des affaires, notamment des mesures pour améliorer la fluidité et la gestion des chantiers. Comme l'a démontré notre étude Blocage maximum, publiée en décembre 2025 avec Tourisme Montréal, la congestion et la multiplication des entraves nuisent directement à la productivité, à l'activité économique et à l'image de Montréal. Nous saluons l'écoute et la prise de décision rapide de l'administration, qui présente aujourd'hui des mesures concrètes, faisant directement écho aux solutions proposées dans notre étude. Nous soulignons notamment l'intention de recourir davantage à l'intelligence artificielle, de miser sur des outils tels que le jumeau numérique, ainsi que la désignation de Ville-Marie comme pôle d'innovation dans la gestion des chantiers », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« En matière de logement, l'enjeu est maintenant l'exécution : accélérer les projets, simplifier les processus et déployer rapidement les infrastructures publiques. Je salue à cet égard le remplacement du Règlement pour une métropole mixte, une demande de longue date du milieu des affaires, et l'adoption d'une approche fondée sur des incitatifs et une collaboration forte entre les secteurs privé, public et communautaire. Pour augmenter substantiellement l'offre, il faudra aussi accélérer le développement des secteurs à fort potentiel. Nous saluons donc les nouveaux investissements pour le secteur Bridge-Bonaventure, ainsi que la création d'un Fonds de revitalisation pour l'Est de Montréal », a ajouté Isabelle Dessureault.

« Les investissements annoncés en culture, dont une bonification de 2,5 M$ au Conseil des arts de Montréal et de 2,5 M$ au Service de la culture de la Ville, sont une excellente nouvelle. La Chambre s'est mobilisée avec le milieu pour préserver nos atouts artistiques et culturels; la mairesse confirme ainsi l'importance accordée à ce secteur, un pilier économique et social de Montréal. Nous demeurerons engagés pour la relance de Montréal, métropole culturelle. Nous organisons d'ailleurs une mission économique et culturelle en mars en Corée du Sud. Celle-ci sera présidée par la mairesse, qui en sera à sa toute première mission à l'international », a souligné Isabelle Dessureault.

« La vitalité du centre-ville doit rester une priorité : c'est le cœur économique, culturel et universitaire de Montréal et du Québec. Nous saluons ainsi la bonification de 4,7 M$ accordée à la Stratégie centre-ville. Nous estimons essentiel de continuer d'agir sur l'achalandage et présenterons très prochainement, avec nos partenaires, une étude sur les effets positifs de la présence sur les lieux de travail », a ajouté Isabelle Dessureault.

Enfin, la Chambre rappelle que les grandes métropoles qui réussissent sont celles qui savent se donner les moyens de leurs ambitions, tout en faisant preuve de rigueur, de discipline budgétaire et d'efficacité opérationnelle. Ce premier budget pose les bases d'un nouveau cycle. Le succès de la nouvelle administration reposera maintenant sur sa capacité à transformer cet exercice de transition en une véritable stratégie de relance de la compétitivité et de la performance économique de Montréal. Nous lui offrons à cet effet notre entière collaboration.

