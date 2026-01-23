Logement : la Chambre salue l'annonce de la mairesse Soraya Martinez Ferrada visant à remplacer le Règlement pour une métropole mixte

MONTRÉAL, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (Chambre) salue l'annonce de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, qui, conformément à ses engagements, remplace le Règlement pour une métropole mixte (RMM).

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement en 2021, la Chambre et de nombreux acteurs ont soulevé les limites du RMM, qui n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés en matière d'augmentation de l'offre de logements. Il l'a même ralentie. L'initiative de l'administration municipale d'en revoir l'application dans une première phase, puis d'introduire un nouveau cadre en misant sur des incitatifs en seconde phase, constitue une avancée majeure. Cette décision était nécessaire dans le contexte où l'abordabilité s'effrite et où les mises en chantiers étaient en perte de vitesse à Montréal.

La Chambre accueille favorablement la création d'un groupe de travail réunissant les secteurs privé et communautaire pour proposer des incitatifs concrets et de nouvelles façons de faire. Cette deuxième phase de la réforme est essentielle. L'agilité réglementaire, ainsi que les cadres fiscaux et financiers, aura un impact déterminant sur la capacité des acteurs publics, privés et communautaires à déployer des projets.

On insiste toutefois sur l'importance d'assurer une transition fluide entre l'ancien cadre réglementaire et la nouvelle approche annoncée aujourd'hui. Pendant cette période de transition, il est essentiel que les projets immobiliers ne soient pas ralentis ou mis sur pause.

« L'annonce de la mairesse Soraya Martinez Ferrada marque un changement de cap nécessaire. Je tiens à saluer son leadership. Ce geste répond à une demande claire du milieu des affaires : mieux collaborer avec la Ville et les OBNL et avoir accès à des incitatifs pour livrer des projets, y compris hors marché. La crise de l'abordabilité et de l'itinérance nous demande de faire preuve d'agilité, de penser autrement et de nous assurer que les projets autorisés puissent aller de l'avant sans délai. Utiliser les terrains de la Ville pour développer rapidement du logement est une solution porteuse. Maintenant, l'enjeu sera dans l'exécution. Nous suivrons de près la mise en œuvre du nouveau règlement, afin qu'il se traduise rapidement par une meilleure capacité du milieu à collaborer pour augmenter l'offre de logements », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La Chambre s'engage à collaborer avec la Ville de Montréal, afin de contribuer à l'élaboration de mesures efficaces et adaptées à la réalité du marché, et ce, dans l'intérêt du développement économique et de la vitalité de la métropole.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

