La Chambre et BDC combinent leurs efforts pour mettre sur pied le tout premier Forum stratégique sur la défense et la sécurité

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer que la Banque de développement du Canada (BDC) agira à titre de codéveloppeur du Forum stratégique sur la défense et la sécurité, qui aura lieu le 2 avril. Cette collaboration permettra d'intensifier le soutien aux entreprises du secteur et à celles qui y voient une opportunité d'affaires.

Dans un contexte où les investissements canadiens en défense connaissent une croissance rapide et où les priorités fédérales et provinciales s'articulent autour d'objectifs communs, ce forum vise à outiller les entreprises québécoises afin qu'elles puissent mieux comprendre cet écosystème complexe, identifier des occasions d'affaires concrètes et se positionner durablement dans les chaînes d'approvisionnement en émergence. Il servira également à élever les conversations entre les acteurs clés et à dégager le plein potentiel stratégique du secteur de la défense pour le Québec.

BDC contribuera à développer le contenu de cette initiative phare de la Chambre pour soutenir les entrepreneurs et entrepreneures du secteur et de secteurs connexes. Dans le cadre de son engagement envers le secteur de la défense et de la sécurité, BDC a récemment lancé une nouvelle plateforme à travers laquelle elle déploiera jusqu'à 4 milliards de dollars en financement, services-conseils et solutions d'investissement pour soutenir la croissance et l'innovation des entreprises canadiennes. Cette capacité accrue de soutien témoigne de l'importance stratégique accordée à ce secteur et positionne BDC comme un partenaire de premier plan pour les entreprises qui souhaitent s'y joindre ou renforcer ou accélérer leur présence dans cet écosystème.

« Les secteurs de la défense, de la sécurité et du double usage s'imposent comme un moteur de croissance pour l'économie québécoise. Déjà, Montréal est reconnue à travers le monde pour son expertise en aérospatiale et en construction navale spécialisée. Grâce à l'expertise et à l'engagement de BDC, à titre de codéveloppeur du Forum stratégique, nous pourrons offrir aux entreprises des repères concrets pour identifier les occasions d'affaires et se positionner dans un marché en pleine évolution, exigeant, mais riche en potentiel », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« BDC intensifie son appui au secteur canadien de la défense à un moment déterminant. Les besoins évoluent et nous accélérons nos actions. Travailler de pair avec des organisations comme la Chambre, qui sont alignées sur nos objectifs, fait partie de ces actions. C'est un secteur clé pour la résilience et la souveraineté de notre pays, nous voulons que les entrepreneurs et entrepreneures puissent saisir les occasions qui s'y trouvent. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre plateforme de défense, créé une équipe dédiée et que nous concertons tous les efforts nécessaires à la réussite de nos PME », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

Le Forum stratégique sur la défense et la sécurité se positionne ainsi comme un rendez-vous incontournable pour les entreprises qui souhaitent mieux comprendre les règles du marché, saisir les occasions d'affaires dès maintenant et contribuer activement à la structuration d'un écosystème québécois de défense et de sécurité compétitif et durable.

À propos du Forum sur la défense et la sécurité

Le Forum stratégique sur la défense et la sécurité est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, codéveloppée avec BDC et en collaboration avec Equinix, qui permet aux entreprises de mieux comprendre les dynamiques du marché canadien de la défense, d'identifier des occasions d'affaires liées aux grands programmes nationaux et de développer des relations clés avec les principaux acteurs de la filière.

À propos de BDC

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l'année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

