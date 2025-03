MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - À la suite des investissements de plus de 10 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en octobre 2023, l'organisme à but non lucratif Numana, qui est responsable du déploiement et de l'exploitation du banc d'essai en communication quantique au Québec, dresse un premier bilan positif.

Le banc d'essai en communication quantique : un outil d'innovation

Rappelons que le banc d'essai permet aux entreprises et aux organisations d'expérimenter des applications et des systèmes basés sur les technologies quantiques applicables aux réseaux de télécommunication. Son utilisation offre la possibilité de tester l'intégration de nouvelles technologies sans perturber les infrastructures numériques complexes déjà en place.

Le banc d'essai de communication quantique, appelé Kirq, positionne le Québec comme un chef de file au pays et pourrait constituer l'une des pierres angulaires d'un futur réseau pancanadien de communication quantique, comme envisagé dans la Stratégie quantique nationale du Canada.

Contributeurs et partenaires stratégiques, et faits marquants de la première année d'existence

Des équipements d'une grande valeur ont été gracieusement fournis par des contributeurs stratégiques de l'initiative, et la mise en œuvre du banc d'essai en communication quantique ne pourrait être réalisée sans la participation de ceux-ci. Ainsi, les entreprises Ciena, Bell, pour le pôle de Sherbrooke, et TELUS, pour le pôle de Montréal, travaillent de concert afin d'offrir une infrastructure de fibre optique pour un réseau de télécommunication permettant de tester en condition réelle les produits hébergés et développés sur le banc d'essai Kirq.

Un partenariat avec l'organisme Optech a aussi été établi afin d'ajouter une offre de services d'accompagnement et de laboratoire pour la recherche et le développement dans le cadre des différents projets qui pourront exploiter le banc d'essai.

Une importante annonce est prévue au cours du premier trimestre de l'année 2025 au sujet de deux chefs de file mondiaux du secteur des télécommunications et des technologies de l'information qui viendront bonifier l'offre de Kirq et générer des projets.

Comme un train qui démarre

« Nous avons eu beaucoup à faire en cette première année, souligne François Borrelli, président-directeur général de Numana. Non seulement il faut sensibiliser les entreprises et les différentes organisations sur les possibilités qu'offre le banc en communication quantique, mais nous devons également créer des collaborations et des partenariats stratégiques structurants qui amèneront des projets novateurs, et c'est ce que nous avons fait. Un banc d'essai en communication quantique est un peu comme un train : il faut injecter beaucoup d'énergie au début, mais, une fois qu'il est en route, on arrive à notre destination. »

Des projets novateurs sur le banc d'essai Kirq

En plus de projets avec des industriels, Kirq contribue, grâce à son infrastructure, à soutenir l'avancement scientifique. Voici quelques projets industriels ou académiques qui évoluent sur le banc d'essai :

Le consortium QuantaMole (piloté par Polytechnique Montréal), pour des matériaux, dispositifs et applications à base de technologies moléculaires quantiques. QuantaMole regroupe des scientifiques aux expertises complémentaires qui sont associés à différentes universités du pays. Les chercheuses et chercheurs en génie, en chimie et en physique qui y prennent part se donnent pour mission de développer de nouveaux matériaux à base de molécules organiques pour manipuler la lumière, ouvrant la voie à de nouvelles technologies quantiques. Le groupe vise notamment à développer des sources lumineuses quantiques à base de molécules organiques, de capteurs magnétiques avancés et de commutateurs électro-optiques rapides et compacts.

Le consortium CanQuEST (piloté par l'Université de Sherbrooke), pour des transducteurs quantiques hybrides. L'équipe derrière le consortium développera la technologie permettant de connecter les ordinateurs quantiques entre eux. Sur le plan de la maturité technologique, les circuits électriques supraconducteurs sont les plus avancés. Cependant, à mesure que la puissance de traitement s'accroît, la taille des processeurs quantiques supraconducteurs augmente, ce qui représente un défi. Dans ce contexte, la solution proposée par CanQuEST consiste à connecter les ordinateurs entre eux, afin de réaliser du calcul distribué et de pleinement tirer parti de la puissance de chaque appareil. Ces réseaux auraient aussi l'avantage d'être entièrement sécurisés, puisque l'information quantique ne peut pas être copiée ni mise en mémoire.

Le projet PIQUARD avec École de technologie supérieure (ÉTS) et Ciena, pour le déploiement et la caractérisation d'une liaison optique WDM à 800 Gbit/s avec un canal quantique. Le projet PIQUARD consiste à déployer une liaison optique WDM à 800 Gbit/s avec un canal quantique entre le banc d'essai Kirq et le Laboratoire de technologies de réseaux de l'ÉTS. Suivant la caractérisation de la liaison optique, un système de distribution quantique de clés (QKD) du banc d'essai Kirq a été déployé et testé sur la liaison optique. Une caractérisation complète de la liaison « hybride » (classique et QKD) sera effectuée. Ce projet d'application, unique pour le Laboratoire de technologies de réseaux, lui permettra, de transporter simultanément et de tester un système hybride constitué d'un canal classique à 800 Gbit/s et d'un canal quantique dans une application réseau métropolitain. Le projet est réalisé en collaboration avec l'entreprise Ciena.

Le consortium AQUA (piloté par l'INRS), pour des applications quantiques de pointe. Le projet AQUA vise le développement et la commercialisation de technologies de communication, d'imagerie et de détection quantiques basées sur des plateformes et des techniques de traitement photoniques intégrées. Ces technologies promettent d'être évolutives et beaucoup plus économes en énergie que celles connues jusqu'à maintenant. Elles concernent notamment les réseaux de communication quantique multiutilisateurs à haut débit et à large bande passante, les métamatériaux nanostructurés pour l'imagerie quantique avancée ainsi que des modalités novatrices de détection et d'imagerie quantiques basées sur le rayonnement térahertz, la métaoptique et les caméras à photon unique. Par ses visées très concrètes, le projet AQUA compte assurer le positionnement du Canada comme un chef de file de la création de systèmes d'information ultra sécurisés et d'instruments biomédicaux offrant de meilleurs diagnostics.

L'entreprise technologique evolutionQ, pour un logiciel de gestion intégrée de clés avec une interconnexion à divers systèmes de distribution quantique de clés (QKD). Le produit BasejumpQDNMC de l'entreprise ontarienne evolutionQ est déployé sur le pôle de Sherbrooke dans une configuration à plusieurs nœuds, et offert à tous les utilisateurs du banc d'essai Kirq. Cette solution logicielle contribue à sécuriser les réseaux de communication contre la menace quantique.

Collaboration stratégique entre Toshiba et Numana

Toshiba met à profit les technologies quantiques de pointe, dont la technologie de distribution quantique de clés (QKD), pour garantir des communications sécurisées. Le banc d'essai multinœud utilise l'équipement QKD de Toshiba de dernière génération dans un réseau ouvert à plusieurs fournisseurs, garantissant ainsi une infrastructure robuste et polyvalente. Toshiba joue un rôle stratégique en apportant sa crédibilité mondiale à Kirq. Du point de vue de l'évolution des produits, les activités avec Kirq accéléreront le développement et les tests des systèmes de Toshiba sur le terrain.

Une équipe chevronnée

Pour réaliser les objectifs ambitieux de l'initiative Kirq, Numana a réuni une équipe expérimentée et surtout motivée par les défis de la communication quantique. Provenant des secteurs des technologies de l'information et des télécommunications, François Borrelli et Jacques Mc Neill ont lancé l'initiative du banc d'essai dès 2022. François Fortier, ingénieur, et Emmanuel Calvet, architecte de systèmes, se sont joints à eux pour assurer la configuration et le déploiement appropriés des infrastructures et des systèmes, afin de répondre aux besoins des projets à activer sur le banc d'essai. Plus récemment, Philippe Barraud, ingénieur et spécialiste des technologies, a également joint l'équipe pour le pilotage de l'ensemble des activités de l'initiative Kirq, y compris son rayonnement sur le marché, l'accompagnement des personnes l'utilisant et le développement des partenariats avec l'écosystème.

Montréal, Sherbrooke et bientôt Québec

Le banc d'essai est déjà offert à Montréal et dans la zone d'innovation quantique DistriQ à Sherbrooke. Un troisième pôle est envisagé dans la région de Québec. D'autres projets sont en discussion et en gestation, et seront annoncés en temps opportun. Pour en savoir davantage sur le banc d'essai de communication quantique Kirq de Numana, visitez : https://kirq.numana.tech.

À quoi serviront les projets en communication quantique

Le développement accéléré de l'ordinateur quantique laisse présager des retombées positives pour les entreprises et les organisations. Toutefois, il constitue également une menace potentielle pour les infrastructures numériques en rendant vulnérables les données véhiculées sur les réseaux de communication. Les organisations doivent donc se préparer maintenant et envisager des plans d'action pour identifier des solutions potentielles à cette menace future en matière de cybersécurité. Le banc d'essai de Numana offre la possibilité d'avoir un aperçu éclairé des solutions de sécurisation de réseaux tout en réduisant les risques associés à des investissements coûteux.

Un banc d'essai ouvert, évolutif, adaptable et collaboratif

Le banc d'essai est offert aux jeunes pousses, aux spécialistes du développement de technologies, aux institutions universitaires, aux centres de recherche, aux PME et aux grandes entreprises au pays et à l'étranger. Il intégrera les nouvelles technologies de communication quantique au fur et à mesure de leur disponibilité sur le marché. Ses infrastructures pourront évoluer et ses modalités d'utilisation pourront être ajustées pour satisfaire les besoins des organisations participantes et des marchés verticaux, dont la santé, les finances, les infrastructures critiques, le transport, la sécurité, le secteur militaire et les télécommunications.

Numana : un rôle de macro-accélérateur

« Numana assume le rayonnement, l'exploitation et l'évolution du banc d'essai, ainsi que la mise à la disposition des équipements et des infrastructures pour la réalisation des projets selon les besoins de l'écosystème, précise François Borrelli, président-directeur général de Numana. Notre ambition, dans le cadre de ce projet, consiste à accélérer le développement secteur quantique au Québec et à aider l'industrie à développer des produits de pointe qui feront du Québec un véritable chef de file mondial en communication quantique. Ce projet s'inscrit dans la foulée du nouveau positionnement de Numana en tant que groupe de réflexion (think tank) sur les technologies numériques, qui étudie des technologies de rupture et met en place des projets concrets pour les tester sur le terrain et en faciliter l'adoption. » Plusieurs études affirment que les avantages pour les entreprises et l'incidence prochaine de la communication quantique sur la société et l'économie du Québec et du Canada seront marquants.

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenantes et intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez : https://numana.tech/.

