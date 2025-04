MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de Numana a le plaisir d'annoncer la nomination de Bernard Duval au poste de président-directeur général de l'organisme, dont la mission est d'agir comme macro-accélérateur de technologies numériques au Québec.

Il succède à M. François Borrelli, qui continuera de soutenir l'organisation en tant que conseiller spécial en technologies émergentes et ambassadeur du projet Kirq, assurant ainsi une transition harmonieuse et prometteuse.

Un leader de l'innovation

Bernard Duval est une figure bien établie dans le domaine de l'innovation technologique. Réputé pour sa capacité à bâtir des ponts entre la recherche, l'industrie et la société, il a piloté des projets d'envergure au sein d'organismes tels que Mitacs, en collaboration avec des partenaires internationaux. Il possède une expertise dans des secteurs clés comme la 5G, les réseaux de prochaines générations, l'informatique en périphérie de réseau, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques.

« Numana joue un rôle unique : c'est un macro-accélérateur qui fédère les forces vives du Québec et d'ailleurs autour de projets technologiques à fort impact. Dans un contexte où l'innovation progresse à vive allure, notre mission est claire : faire passer les idées à l'action, avec agilité, ambition et cohérence », souligne Bernard Duval.

Une vision axée sur l'impact et la collaboration

Sous sa direction, Numana entend concentrer ses efforts autour de quatre leviers stratégiques :

Faire rayonner le savoir-faire québécois localement et à l'international

le savoir-faire québécois localement et à l'international Catalyser les collaborations entre secteurs, disciplines et territoires

les collaborations entre secteurs, disciplines et territoires Accélérer le développement et l'adoption de technologies stratégiques

le développement et l'adoption de technologies stratégiques Structurer des écosystèmes solides, durables et inclusifs

« Mon ambition est de positionner Numana comme un acteur incontournable du développement technologique au Québec. Cela passe par l'expérimentation, l'accompagnement de l'innovation, le soutien aux talents et l'attraction d'investissements », ajoute-t-il.

Une approche humaine de l'innovation

M. Duval accorde une importance particulière à l'aspect social de l'innovation.

« Numana s'engage à promouvoir la diversité, l'inclusion et l'égalité dans tous ses projets. À l'heure où certains reculent sur ces principes, nous voulons faire preuve de leadership. C'est une question de justice, mais aussi d'intelligence collective : une société inclusive est plus forte, plus prospère et plus innovante. Je suis également fier de poursuivre mes initiatives en faveur du leadership autochtone en technologie, un engagement personnel qui me tient profondément à cœur. »

Une transition porteuse de continuité et d'élan

« Bernard connaît bien Numana et son écosystème. Sa nomination s'inscrit dans une démarche réfléchie de continuité. Je suis convaincu qu'il saura porter notre mission encore plus loin », déclare François Borrelli.

Le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement M. Borrelli pour son leadership visionnaire. Sous sa gouverne, Numana a lancé des initiatives structurantes, dont le banc d'essai quantique Kirq, consolidant son rôle de catalyseur d'écosystèmes technologiques au Québec.

À propos de Numana

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui agit comme macro-accélérateur de technologies numériques. En mobilisant les secteurs privé, public, universitaire et communautaire, Numana conçoit et propulse des projets structurants afin que les technologies de demain puissent émerger, être testées, adoptées et bénéficier à l'ensemble de la société.https://numana.tech

SOURCE Numana

