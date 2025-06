Invitation aux médias - Les ordinateurs classiques disparaîtront-ils? Les ordinateurs quantiques et leurs réseaux se développent.

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Plus de dix experts de renommées mondiales en communication quantique échangeront au Palais des congrès de Montréal sur les différentes stratégies et moyens pour accélérer le déploiement des réseaux de communication quantique à travers le monde.

Des annonces importantes ont eu lieu dernièrement au Québec.

IBM et l'ordinateur quantique et récemment les deux multinationales Nokia et Honeywell Aerospace Technologies ont conclu un partenariat avec l'organisation québécoise Numana pour développer des réseaux de communication à résistance quantique. Et, les gouvernements fédéral et provincial ont investi 10 millions de dollars afin que le Québec accueille des projets sur le banc d'essai Kirq pour tester de nouvelles technologies en matière de communication quantique.

Accélérer le déploiement mondial des réseaux quantiques

Ce forum exécutif portera sur les étapes nécessaires pour accélérer le déploiement mondial des réseaux de communication quantique, qui devraient jouer un rôle clé dans la sécurisation des infrastructures de communication. La discussion couvrira plusieurs aspects, notamment les défis technologiques, les cadres politiques, le développement des infrastructures et les efforts de collaboration entre les industries et les gouvernements.

Points clés des discussions :

• Progrès technologiques

• Construction des infrastructures

• Normalisation et régulation

• Financement et investissement

• Collaboration et partage des connaissances

• Développement des compétences et de la main-d'œuvre

Les représentants des médias sont conviés à ce forum exécutif, marquant une étape stratégique dans le développement des communications quantiques à l'échelle mondiale.

Qui :

Accélérer le déploiement des réseaux de communication quantique

Modérateur :

François Borrelli, conseiller spécial pour les technologies émergentes et ambassadeur du projet Kirq

Panélistes :

Martin Charbonneau , directeur des réseaux quantiques chez Nokia

, directeur des réseaux quantiques chez Nokia Michele Mosca , cofondateur et président-directeur général chez d'EvolutionQ Inc.

, cofondateur et président-directeur général chez d'EvolutionQ Inc. Terry Cronin , vice-président du développement des affaires et du marketing chez Toshiba.

, vice-président du développement des affaires et du marketing chez Toshiba. Ibrahim Gedeon , directeur exécutif de Guardian Safety Net et CTO émérite chez TELUS Canada

, directeur exécutif de Guardian Safety Net et CTO émérite chez TELUS Canada Marco Blouin , directeur général, Science et Partenariats, Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI). M Blouin détient un Ph.D. en Énergie et matériaux de l'Institut national de la recherche.

, directeur général, Science et Partenariats, Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI). M Blouin détient un Ph.D. en Énergie et matériaux de l'Institut national de la recherche. Michael Rosenblatt , directeur de la Direction de la politique scientifique et technologique fédérale et du Secrétariat de la Stratégie nationale quantique (SNQ) à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

, directeur de la Direction de la politique scientifique et technologique fédérale et du Secrétariat de la Stratégie nationale quantique (SNQ) à Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE). Farzam Toudeh-Fallah, directeur de la recherche et du développement (R&D), Communications quantiques chez Ciena.

Andrew Csizmar , directeur principal - Stratégie spatiale mondiale, Honeywell Aerospace Technologies

, directeur principal - Stratégie spatiale mondiale, Honeywell Aerospace Technologies Theodore Sizer , responsable du laboratoire de recherche sur les systèmes et dispositifs optiques, Nokia Bell Labs

Quand :

Mardi 10 juin de 14 h à 15 h 30

Où :

Palais des congrès de Montréal.

Salle 210 - Demandez d'assister à EF2 : Ramping Up the Deployment of Quantum Communication Networks

1001 place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Pour les journalistes qui souhaitent se joindre virtuellement à l'événement :

https://us02web.zoom.us/j/83724433026?pwd=i6j8wW9p6vpz7HJepfUh1X64ankabb.1

À propos de La Conférence internationale sur les communications (ICC)

La Conférence internationale sur les communications (ICC) de l'IEEE est l'un des deux événements phares de la IEEE Communications Society (avec ICC et Globecom). Chaque année, près de 2 000 participants venant de plus de 70 pays assistent à l'IEEE ICC pour profiter d'un programme comprenant des sessions plénières captivantes, des sessions techniques solides, des tutoriels et ateliers innovants, ainsi que des sessions industrielles dynamiques. Cet événement de cinq jours est réputé pour rassembler des participants issus à la fois de l'industrie et du milieu universitaire, afin de découvrir les dernières recherches et innovations en matière de technologies de communication et de réseaux, d'échanger des idées et de bonnes pratiques, et de collaborer sur des projets futurs. Pour consulter le site de l'événement : https://icc2025.ieee-icc.org/

À propos de Numana, un macro-accélérateur pour écosystèmes technologiques

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenantes et intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez le https://numana.tech.

