Premier appel de propositions - Le gouvernement va de l'avant avec la création de chaires de recherche sur le Québec

QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, conjointement avec M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), lance aujourd'hui un premier appel de propositions pour la création de trois chaires de recherche sur le Québec.

Le gouvernement va de l'avant avec son engagement visant la création de chaires de recherche sur le Québec afin d'accroître le rayonnement des études québécoises dans des domaines porteurs pour l'avenir de celui-ci et la qualité de notre vie collective.

Rappelons que le budget du Québec, dévoilé en mars dernier, accordait au ministère de l'Enseignement supérieur un montant de 2 millions de dollars par année pendant cinq ans pour la mise sur pied de cinq nouvelles chaires de recherche en 2023-2024, portant sur des thèmes relatifs aux particularités québécoises.

Le Programme de chaires du Québec, dont la gestion et le processus de sélection sont confiés au FRQSC, permettra d'insuffler un nouvel élan à l'enrichissement de nos connaissances et de promouvoir les particularités de l'approche québécoise en matière de langue, de culture, d'identité, d'histoire et de développement économique, culturel et social.

La communauté scientifique est appelée à soumettre au FRQSC, du 26 septembre au 8 novembre 2023, des propositions de chaires de recherche, selon les balises énoncées dans les règles du concours. Les thèmes des trois chaires faisant l'objet du premier concours sont les suivants :

La situation démolinguistique au Québec et les politiques linguistiques;

Le développement de l'intelligence artificielle et du numérique en français au Québec;

La découvrabilité des contenus scientifiques en français.

Un deuxième appel de propositions sera lancé en décembre 2023 concernant les thèmes suivants :

L'histoire contemporaine du Québec;

La démocratie et les valeurs communes du Québec.

Les détails de ce deuxième appel de projets seront dévoilés ultérieurement.

Citations :

« Je suis très fière de cet engagement de notre gouvernement. Soutenir la recherche sur la réalité de notre société et sur ses aspirations est un geste important pour le Québec d'aujourd'hui et de demain. En tant que ministre de l'Enseignement supérieur, je suis interpellée par l'ensemble des thèmes, d'autant plus qu'ils portent sur des sujets qui me tiennent à cœur, comme la situation de la langue française au Québec, la découvrabilité des contenus scientifiques francophones, l'intelligence artificielle et notre histoire. Je suis certaine que nous recevrons de nombreuses propositions et que ces chaires contribueront à porter un regard nouveau sur certains des défis auxquels le Québec doit faire face. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le lancement du Programme de chaires de recherche du Québec constitue un jalon important vers l'atteinte d'une meilleure compréhension de la réalité québécoise et de ses multiples facettes. L'histoire, la culture, le territoire et la langue française font du Québec une société qui nécessite d'être étudiée. Je me réjouis que ce programme de recherche permette, à terme, de contribuer à l'élaboration de politiques publiques sur les thèmes stratégiques que sont la situation linguistique, le développement de l'intelligence artificielle et du numérique au Québec ainsi que la découvrabilité des contenus scientifiques en français. Je suis convaincu que l'intérêt de la relève scientifique québécoise et le dialogue science et société en seront favorisés. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Les objectifs, les thèmes et les axes de recherche des chaires ont fait l'objet d'une consultation auprès des ministères suivants : le ministère de la Langue française, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Liens connexes :

Pour consulter l'appel à propositions : Programme des chaires de recherche du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Simon Savignac, Attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Karine Gendron et Marion Kühn, Responsables de programmes, Direction des actions concertées, Fonds de recherche du Québec - Société et culture, [email protected]