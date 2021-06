Premier anniversaire de la nouvelle gouvernance scolaire - Une année au service des membres de la FCSSQ

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Lors de son assemblée générale tenue le jeudi 10 juin, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) a dressé le bilan de sa première année dans le contexte de nouvelle gouvernance du réseau scolaire francophone. En effet, le 15 juin 2020, les commissions scolaires devenaient officiellement des centres de services scolaires, et la FCSQ devenait la FCSSQ.

« Bien évidemment, en cette année pandémique, toutes nos énergies ont été concentrées sur la sécurité, la santé et la réussite des élèves. Les centres de services scolaires ont poursuivi leur excellent travail à ce chapitre. Par ailleurs, les nouveaux conseils d'administration ont été créés et ont su trouver leur place dans cette nouvelle gouvernance. Je tiens à souligner l'engagement des parents, des membres du personnel et de la communauté dans ces conseils d'administration. L'objectif de la Fédération vise à être au service de ses membres. En regroupant les présidences des CA et les DG au sein de la Fédération, nous nous assurons d'être branchés sur la réalité et les besoins des élèves et de leur famille », a affirmé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

« Je remercie l'ensemble de l'équipe de la Fédération, les directions générales, les directions générales adjointes, l'ensemble du personnel de notre réseau et les membres des conseils d'administration des centres de services scolaires pour cette première année de nouvelle gouvernance. Cette année exceptionnelle sur un grand nombre de plans nous a permis de réaffirmer la place prépondérante de la Fédération et de ses membres au cœur des enjeux liés à l'éducation publique, et ce, dans un souci d'assurer la persévérance et la réussite des élèves. Nous avons également misé sur les services offerts à nos membres, ajusté notre structure administrative en conséquence et ajouté des ressources. Nous continuerons d'être au rendez-vous pour soutenir et bien desservir nos membres, le personnel et les élèves. La réflexion entamée sur notre planification stratégique consacrera ces objectifs et nous permettra d'en faire encore plus, notamment pour accompagner les présidences des conseils d'administration dans leur nouveau rôle », a-t-elle ajouté.

Le rapport annuel 2020-2021 de la FCSSQ peut être consulté au fcssq.quebec.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

