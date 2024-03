TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - Marty Tunney, président du conseil, Premier American Uranium Inc. (« PUR », la « société » ou « Premier American Uranium ») (TSXV: PUR), et les membres de son équipe se sont joints à Dean McPherson, chef, Développement des affaires, Secteur minier mondial, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la cote de la Bourse de croissance TSX.

Premier American Uranium Inc. ouvre les marchés - Vendredi 1er mars 2024

Les activités de Premier American Uranium Inc. sont axées sur la consolidation de projets d'exploration et de mise en valeur uranifères aux États-Unis. L'une des forces de PUR est l'étendue de ses avoirs fonciers dans deux régions riches en production d'uranium aux États-Unis : le Great Divide Basin, au Wyoming, et la Uravan Mineral Belt, au Colorado. Pour en savoir plus : https://premierur.com/

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Premier American Uranium Inc., Tim Rotolo, Chef de la direction et directeur, [email protected]