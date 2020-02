Premia Partners a reçu le prix 2019 de la Bourse de Hong Kong récompensant le fonds négocié en bourse offrant le meilleur rendement total pour son Premia CSI Caixin China New Economy ETF, qui a offert un rendement de 45,2 % en 2019

« Nous sommes très heureux de la reconnaissance et du soutien continu de la Bourse de Hong Kong, ainsi que de nos clients et partenaires commerciaux dans cette aventure », a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. « Nous sommes passionnés par les marchés asiatiques des FNB et nous avons hâte de mettre au point des outils plus efficaces pour permettre aux investisseurs d'accéder aux possibilités de croissance en Asie. »

Les prix FNB de la Bourse de Hong Kong ont pour but de récompenser les résultats des meilleurs acteurs du secteur des FNB de Hong Kong. Au 14 février 2020, Premia Partners, qui a fêté son troisième anniversaire, comptait six FNB cotés à la Bourse de Hong Kong, couvrant des engagements liés à la Chine, aux pays émergents de l'Association des Nations de l'Asie du Sud‑Est, aux technologies innovantes d'Asie, au Viet Nam et au Trésor des États‑Unis.

À propos de Premia Partners

La société Premia Partners a été fondée à Hong Kong en 2016, par un groupe féru de FNB convaincu que les investisseurs peuvent disposer d'outils d'investissement efficaces et voyant un énorme potentiel d'innovation dans le secteur asiatique des FNB, en Asie et pour l'Asie - parce que c'est notre région. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez‑vous sur www.premia-partners.com

