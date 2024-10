HONG KONG, 9 octobre 2024 /CNW/ - Premia Partners, le principal fournisseur local de FNB de Hong Kong, annonce l'inscription du FNB Premia FTSE TWSE Taïwan 50 (le FNB) le 9 octobre sur HKEx.

Avec un ratio des charges totales de 0,28 % par an seulement, le FNB physique reproduit couvre un panier diversifié de 50 sociétés cotées de premier plan à la Bourse de Taïwan (TWSE), représentant l'impressionnante croissance économique et les possibilités de marché à Taïwan.

Le FINB Premia FTSE TWSE Taïwan 50 (symbole : 3453 HK (catégorie de distribution HKD)/9159 HK (catégorie d'accumulation en dollars américains)) suit l' indice phare TWSE FTSE TWSE 50 (plafonné à 30 %) , pondéré en fonction de la capitalisation.



Outre TSMC, la stratégie comprend des dirigeants de l'écosystème de fabrication de semi-conducteurs et de technologie de Taïwan, ainsi que des conglomérats financiers et industriels qui bénéficient de la croissance économique remarquable de Taïwan .



Les heures de négociation étant alignées sur le marché sous-jacent, le FNB permet aux investisseurs de réagir plus rapidement aux événements du marché pendant le fuseau horaire de l'Asie, et bénéficie de l'exonération des droits de timbre à Hong Kong .

« Nous sommes ravis de lancer cet outil pratique qui permet aux investisseurs d'accéder à des occasions uniques à Taïwan au moyen d'une transaction à symbole unique, a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. Comme d'autres FNB de Premia, ce FNB est conçu comme un outil de qualité institutionnelle et rentable. « Il s'agit d'une stratégie particulièrement opportune et bien placée pour saisir les occasions favorables dans l'environnement actuel des taux d'intérêt et à mesure que le cycle mondial de mise à niveau de l'intelligence artificielle et de la technologie évolue."

« Nous sommes ravis de travailler avec Premia Partners pour répondre à la forte demande des investisseurs pour des actions taïwanaises, a déclaré Chris Williamson, chef, Asie-Pacifique, Index Investments Group chez FTSE Russell. « Notre collaboration reflète l'engagement de FTSE Russell à soutenir l'écosystème d'investissement pour l'accès au marché taïwanais, la force du partenariat FTSE/TWSE et la capacité de Premia Partners à répondre aux besoins des clients avec ses FNB. »

À propos de Premia Partners

Fondée en 2016, Premia Partners est l'un des principaux gestionnaires de FNB de Hong Kong, qui se consacre à la création de FNB rentables, efficaces et conformes aux pratiques exemplaires pour l'Asie. En date du 9 octobre 2024, Premia Partners gère 11 FNB d'actions et de titres à revenu fixe conçus comme outils de répartition efficaces et à faible coût pour l'Asie. Pour en savoir plus sur les FNB Premia ou Premia couvrant les actions de la Chine, les marchés émergents de l'ANASE, le métavers de l'Asie/la technologie novatrice, le Vietnam, Taïwan 50, les obligations à haut rendement de la Chine, les obligations d'État de la Chine, les obligations de catégorie investissement de l'Asie en dollars américains et le Trésor américain, veuillez consulter le site www.premia-partners.com.

Pour toute demande : +852 2950 5777, [email protected]