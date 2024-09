Premia lance un nouveau FNB sur HKEX, offrant un outil rentable pour les obligations asiatiques de qualité investissement en dollars américains

HONG KONG, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Premia Partners, le principal fournisseur local de FNB de Hong Kong, annonce aujourd'hui l'inscription du FNB Premia J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade USD Bond (le FNB) sur HKEX.

Le FNB physiquement reproduit couvre un panier diversifié d'obligations en dollars américains d'émetteurs souverains, quasi souverains et d'entreprises de qualité investissement sur les marchés asiatiques hors Japon, et a un ratio de charge total de 0,23 % par an.

Le FINB Premia J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade USD Bond [symbole : 3411 (HKD) / 9411 (USD)] suit l'indice de crédit J.P. Morgan Asia - Investment Grade (l'indice).

suit l'indice de crédit J.P. Morgan - Investment Grade (l'indice). Le FNB adopte une approche pondérée en fonction de la valeur marchande, ne couvre que les émissions de qualité investissement notées par S&P, Moody's ou Fitch, et exclut les instruments absorbant les pertes comme les obligations supplémentaires de catégorie 1 (AT-1) et les convertibles conditionnels (CoCoCos).

Coté à HKEX, le FNB se négocie dans le fuseau horaire de l'Asie conformément aux obligations sous-jacentes , bénéficie d'une renonciation aux droits de timbre de Hong Kong et aux frais de négociation et de règlement de HKEX .

, bénéficie d'une . Le FNB est conçu pour l'achèvement du portefeuille, le revenu et la diversification, et permet aux investisseurs d'accéder facilement à un panier diversifié d'obligations de qualité supérieure en dollars américains avec une opération simple à un symbole boursier.

« Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de titres à revenu fixe avec ce nouveau FNB pour les obligations asiatiques hors Japon de catégorie investissement, a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. « Comme d'autres FNB Premia, ce FNB est conçu spécifiquement comme un outil de répartition rentable et constitue une stratégie très opportune pour saisir les occasions favorables dans le contexte actuel des taux d'intérêt. »

À propos de Premia Partners

Fondée en 2016, Premia Partners est l'un des principaux gestionnaires de FNB de Hong Kong, qui se consacre à la création de FNB rentables, efficaces et conformes aux pratiques exemplaires pour l'Asie. En date du 25 septembre 2024, Premia Partners gère 10 FNB d'actions et de titres à revenu fixe conçus comme outils de répartition efficaces et à faible coût pour l'Asie. Pour en savoir plus sur les FNB Premia ou Premia couvrant la Chine, les pays émergents de l'ANASE, les technologies innovantes en Asie/métavers, le Vietnam, les obligations à haut rendement de la Chine, les obligations du gouvernement de la Chine, les obligations asiatiques de qualité investissement en dollars américains et le Trésor américain, veuillez consulter le site www.premia-partners.com.

