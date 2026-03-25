Prélèvements d'eau : l'outil EstimEau disponible pour faciliter les déclarations des entreprises agricoles

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les entreprises agricoles québécoises qu'une version optimisée de l'outil EstimEau est disponible pour faciliter la déclaration des prélèvements d'eau. Les agriculteurs assujettis au Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau (RDPE) pourront désormais utiliser l'outil pour préparer plus facilement leur déclaration par l'entremise de la prestation électronique de service de gestion des prélèvements d'eau.

Développée par l'équipe d'experts en gestion de l'eau de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, grâce à une subvention octroyée dans le cadre du Plan national de l'eau, et financée par le Fonds bleu, la nouvelle version de l'outil est accessible en ligne gratuitement. Elle permet aux entreprises agricoles d'évaluer et de déclarer plus facilement les volumes d'eau prélevés. En plus de simplifier leurs déclarations annuelles, les estimations réalisées avec EstimEau peuvent dorénavant être utilisées pour produire des données requises dans le cadre de demandes d'autorisation environnementale.

Ces améliorations découlent des modifications apportées en 2025 au RDPE et au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE) afin d'alléger le fardeau administratif du secteur agricole, limitant le recours à des professionnels ou à des compteurs pour estimer les prélèvements d'eau.

Un outil optimisé pour aider les agriculteurs à répondre aux exigences ministérielles

D'abord prévu pour aider les entreprises agricoles à estimer leurs besoins en eau et à évaluer les ressources hydriques disponibles localement, l'outil EstimEau comprend maintenant de nouvelles fonctionnalités qui les aideront à répondre plus aisément aux exigences ministérielles.

Voici un résumé des améliorations apportées à EstimEau :

Ajout de nouvelles productions agricoles, dont l'aquaculture;

Amélioration des algorithmes pour une estimation plus précise des volumes d'eau prélevés;

Génération de rapports conformes aux obligations réglementaires du milieu agricole;

Interface utilisateur personnalisée pour faciliter la navigation;

Production de données compatibles avec les exigences du MELCCFP : Pour la prestation électronique de service de gestion des prélèvements d'eau; Lors de demandes d'autorisation découlant du REAFIE.





Faits saillants :

Le développement de la première version de l'outil EstimEau a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La subvention accordée par le MELCCFP, en 2025, a permis de l'adapter pour améliorer l'estimation des prélèvements d'eau et soutenir la conformité réglementaire des entreprises agricoles québécoises.

La nouvelle version d'EstimEau est en ligne depuis le 22 janvier 2026, suivant une phase de validation auprès d'utilisateurs, notamment des producteurs agricoles, qui a permis d'assurer la conformité réglementaire, la précision des calculs et la convivialité des interfaces.

Liens connexes :

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs