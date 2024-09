MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375, a déposé à l'Association des employeurs maritimes (AEM) à 7 h ce matin un préavis pour une grève de trois jours dans les terminaux à conteneurs Viau et Maisonneuve. Conséquemment à l'évolution de la situation, l'Administration portuaire de Montréal a déclenché son plan de continuité des opérations, afin de s'assurer que les moyens de pression qui seront exercés ne nuisent pas au reste des opérations portuaires.

« Bien que les négociations se poursuivent, nous sommes déçus qu'elles n'aient pas permis, à ce jour, aux deux parties d'en venir à une entente, alors que des marchandises d'une valeur de près de 6 milliards de dollars sont attendues sur les quais du Port de Montréal au cours des prochaines semaines. Pour l'heure, nous entendons concentrer nos efforts afin que les opérations portuaires soient le moins affectées possible et nous espérons que les parties conviennent rapidement d'une voie de sortie alors que l'incertitude sur nos activités aura un effet domino, tant sur les importateurs et exportateurs qui comptent sur le transport des marchandises que sur la population. J'invite donc les deux parties à poursuivre les négociations afin d'éviter un arrêt de travail », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Perturbation à venir

Le préavis de 72 heures déposé aujourd'hui prévoit une grève de trois jours, du lundi 30 septembre, à 7 h, au jeudi 3 octobre, à 6 h 59, aux terminaux à conteneurs Viau et Maisonneuve opérés par Termont Montréal. Ce geste aura pour effet de suspendre les opérations aux terminaux Viau et Maisonneuve, qui représentent 41 % des conteneurs transitant au Port de Montréal. Concrètement, les services d'amarrage ordinairement fournis par les débardeurs et la manutention des marchandises dans les terminaux Viau et Maisonneuve seront suspendus, l'accès à ces terminaux sera interdit et aucun service au rail, aux navires, ni aux camions ne sera fourni. Les autres terminaux demeurent en service. Les utilisateurs du Port peuvent continuer d'utiliser les autres installations portuaires.

Impacts économiques du Port de Montréal

Rappelons qu'une récente étude réalisée par Martin Associates précise que la contribution économique des activités portuaires montréalaises est estimée à 98,3 milliards soit 3,5 % du PIB canadien (2022) et, à l'échelle québécoise 54,9 milliards ou 10 % du PIB du Québec (2022). Au total, ce sont quelques 589 364 emplois qui sont soutenus par les activités du Port de Montréal.

« Lorsque des entreprises choisissent le Port de Montréal, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur une infrastructure de commerce fiable. Lorsqu'un conflit de travail survient, les utilisateurs du Port adoptent rapidement de nouveaux comportements et l'impact économique du Port de Montréal s'en trouve grandement affecté. Toutes les données démontrent à quel point les activités menées au Port de Montréal sont essentielles, non seulement pour le Québec, mais aussi pour l'ensemble du Canada » ajoute Madame Gascon.

Pour s'informer sur l'évolution de la situation

L'APM a mis en ligne une page web permettant aux utilisateurs du Port de Montréal de demeurer informés sur l'évolution de la situation et les impacts opérationnels.

