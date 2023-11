MIAMI et MONTRÉAL, le 2 novembre 2023 /CNW/ - Power Sustainable, gestionnaire d'actifs alternatifs et filiale détenue à part entière par Power Corporation du Canada (TSX : POW), a annoncé aujourd'hui un investissement dans Vantage Data Centers (« Vantage ») par l'entremise de sa plateforme Power Sustainable Infrastructure Credit Manager L.P. (« PSIC »). Vantage est un chef de file mondial du développement et de l'exploitation de sites de centres de données, avec environ 2 gigawatts (GW) de capacité informatique critique, y compris des centres de données opérationnels et en cours de développement, répartis sur 30 sites sur cinq continents. Vantage est détenue par un consortium d'investisseurs dirigé par DigitalBridge Group, Inc. (« DigitalBridge »), un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs qui se consacre aux investissements dans l'infrastructure numérique.

Le produit du prêt à terme sera utilisé pour faciliter l'expansion du portefeuille de centres de données de haute qualité de Vantage, qui continue d'étendre sa présence sur les marchés clés d'Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de nous associer à Vantage et nous nous réjouissons de soutenir l'entreprise dans la mise en œuvre d'une solide réserve de projets qui ajoutera une capacité de centres de données à très grande échelle essentielle et écoénergétique dans le marché nord-américain. L'engagement ferme de Vantage à construire et à exploiter des centres de données qui privilégient la durabilité et la responsabilité environnementale est en parfaite adéquation avec nos objectifs de durabilité », a déclaré Daniel Fein, directeur, PSIC.

Les centres de données sont des infrastructures de plus en plus essentielles dans notre société, compte tenu de facteurs comme la croissance de l'informatique en nuage, la consommation de données et l'IA générative. Power Sustainable considère Vantage comme un développeur et un exploitant de premier ordre de centres de données à très grande échelle qui fait preuve d'une efficacité à la fine pointe de l'industrie en matière de consommation d'eau et d'énergie.

Cet investissement, le premier de PSIC, intervient peu de temps après que Power Sustainable a annoncé un engagement de 600 millions de dollars US dans une stratégie de la part de filiales de Great-West Lifeco. La stratégie de PSIC vise la génération, la structuration et la gestion d'investissements de crédit sur mesure dans des projets d'infrastructure et des entreprises qui présentent des caractéristiques positives en matière de développement durable. Elle cible des investissements dans les secteurs de l'énergie et de la décarbonation, des transports et de la logistique, des infrastructures numériques et sociales, ainsi que dans les services publics et le recyclage.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'investissement dédié à la lutte aux changements climatiques qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements compétitifs et des résultats positifs en matière de développement durable.

La Société offre aux investisseurs institutionnels une exposition aux actifs alternatifs qui accélèrent et mettent à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Avec un actif sous gestion de plus de 4 milliards de dollars canadiens, Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres.

SOURCE Power Sustainable

Renseignements: CONTACT : Personne-ressource Ian Cameron, Directeur des communications, Power Sustainable, 438 308-7697, [email protected]