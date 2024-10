M. Heyman apporte une vaste expérience, avec plus de trois décennies en gestion de patrimoine et d'actifs en tant qu'ancien associé de Goldman Sachs, et ancien ambassadeur des États-Unis au Canada.

Olivier Desmarais, qui a fondé Power Sustainable en 2019, demeurera président du conseil.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2024 /CNW/ -- Power Sustainable, un chef de file en gestion d'actifs alternatifs durables, a annoncé aujourd'hui la nomination de Bruce Heyman, ancien associé de Goldman Sachs et ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, à titre de nouveau chef de la direction. M. Heyman se joint à Olivier Desmarais et à son équipe afin d'accélérer la croissance, en particulier sur le marché américain, et de continuer à faire de Power Sustainable un chef de file mondial en matière d'investissements durables. M. Desmarais demeurera président du conseil.

M. Heyman a exercé les fonctions de conseiller principal auprès de M. Desmarais et de l'équipe de Power Sustainable depuis 2021, et a joué un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise.

« Bruce est la personne idéale pour diriger Power Sustainable alors que nous entrons dans cette phase de croissance. Ses antécédents et son leadership dans les secteurs privé et public, associés à sa conviction à l'égard des possibilités qu'offre une croissance économique durable, font de lui la personne idéale pour nous aider à étendre notre présence, particulièrement sur le marché américain », a déclaré M. Desmarais. « J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Bruce pour continuer à favoriser la croissance de Power Sustainable », a-t-il ajouté.

Fort de 33 ans d'expérience en gestion de patrimoine et d'actifs à Goldman Sachs, M. Heyman apporte une grande expertise du secteur financier et un accent sur la création de valeur à long terme. En outre, ayant été ambassadeur des États-Unis au Canada de 2014 à 2017, M. Heyman connaît parfaitement l'importance et le vaste potentiel des relations économiques entre les États-Unis et le Canada. En tant que chef de la direction, M. Heyman renforcera les capacités opérationnelles de Power Sustainable et rehaussera sa marque dans le secteur financier nord-américain.

« C'est un honneur pour moi de travailler avec Olivier et de continuer à construire sur les solides bases qu'il a posées. Power Sustainable occupe une position unique pour accélérer le déploiement de capital en vue d'obtenir à la fois des rendements concurrentiels et des résultats positifs en matière de développement durable », a déclaré M. Heyman.

Les principales priorités de M. Heyman en tant que chef de la direction seront d'étendre la portée de Power Sustainable, de travailler avec les équipes d'investissement à déployer les capitaux et de renforcer le leadership de la firme en matière de développement durable.

Depuis sa création il y a cinq ans, Power Sustainable a connu une croissance rapide et possède à l'heure actuelle un actif sous gestion de 3,9 milliards de dollars canadiens (au 30 juin 2024). Soutenue par ses actionnaires et partenaires stratégiques - Power Corporation du Canada et Canada Vie - la société est devenue un acteur de premier plan dans le domaine de la gestion d'actifs alternatifs, employant plusieurs stratégies d'investissement complémentaires axées sur l'obtention de résultats durables et de rendements financiers compétitifs :

Power Sustainable Energy Infrastructure (PSEI), basée à Montréal : PSEI investit dans des projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et en assure le développement et l'exploitation. Lancée en 2021, la société dispose de 1,8 milliard de dollars canadiens en capital investi de ses investisseurs institutionnels. Elle est dirigée par Pierre-Olivier Perras et John Pires.

Power Sustainable Lios (PSL), basée à Toronto : PSL est une plateforme d'investissement en fonds de placements privés agroalimentaires en Amérique du Nord. PSL, qui investit dans des entreprises alimentaires de taille moyenne, est dirigée par Jonathan Belair, Craig Hanna et James Rickert.

Power Sustainable Infrastructure Credit (PSIC), basée à Miami : PSIC investit dans un large éventail de projets d'infrastructures durables, allant des centres de données à très grande échelle à l'énergie solaire communautaire. L'année dernière, PSIC a annoncé un engagement de 600 millions de dollars américains en faveur de cette stratégie. La société est dirigée par Tom Murray.

Power Sustainable Decarbonization (PSD), basée à New York : PSD, qui a été lancée récemment, cherche à investir dans des entreprises de taille moyenne qui contribuent à la décarbonation de l'économie nord-américaine. La société est dirigée par Martin Aares et Karine Khatcherian.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs durables qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements concurrentiels et des résultats positifs en matière de développement durable. Cette firme offre aux investisseurs institutionnels une exposition aux actifs alternatifs afin d'accélérer et de mettre à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW) (TSX : POW.PR.E), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Avec un actif géré de 3,9 milliards de dollars canadiens (en date du 30 juin 2024), Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres. Pour en savoir plus, consultez le compte LinkedIn et le site Web de Power Sustainable.

Pour plus de renseignements :

Ian Cameron

Directeur des communications

438 308-7697

[email protected]

