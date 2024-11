MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Power Sustainable, un chef de file en gestion d'actifs alternatifs durables, a annoncé aujourd'hui la nomination de Delia Cristea au poste de nouvelle cheffe de l'exploitation. Mme Cristea, associée à Power Sustainable, occupe le poste de cheffe des contentieux depuis la création de l'entreprise en 2020.

Delia Cristea, Chief Operating Officer, Power Sustainable

« Delia a joué un rôle majeur dans la croissance de cette entreprise depuis le premier jour », a dit Bruce Heyman, chef de la direction de Power Sustainable. « J'ai tout de suite remarqué son sens infaillible des priorités opérationnelles, son aptitude à développer une culture d'entreprise et son sens aigu des affaires lorsque je me suis joint à Power Sustainable en tant que conseiller principal en 2022. Aujourd'hui, je suis ravi de lui offrir ce nouveau poste. »

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et avec le secteur financier, dont neuf ans à Power Corporation du Canada, Mme Cristea a une connaissance approfondie du secteur. Tout comme pour M. Heyman, la création de valeur à long terme est d'une grande importance pour elle. En tant que cheffe de l'exploitation, son attention portera sur la supervision des activités quotidiennes de l'entreprise. Elle continuera également à travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction à la mise en œuvre de la vision stratégique de Power Sustainable dans sa prochaine phase de croissance.

« Nous avons lancé Power Sustainable parce que nous pensions que le secteur privé disposait des ressources, de la créativité et de l'esprit d'entreprise nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de la société », a dit Mme Cristea. « Nous avons constitué une équipe incroyable et je suis impatiente de continuer à offrir mon soutien à nos équipes d'investissement qui catalysent toujours des capitaux dans des solutions durables pour offrir une valeur à long terme à nos clients. »

« Je tiens à féliciter Delia pour cette promotion bien méritée », a dit Olivier Desmarais, président du conseil d'administration de Power Sustainable. « Elle a joué un rôle déterminant dans la réussite de cette entreprise depuis les tout débuts, et je sais que son apport sera tout aussi important dans les années à venir ».

Mme Cristea s'implique activement dans sa communauté. Elle est cofondatrice de l'association Femmes en finance climatique, qui a été désignée comme l'un des meilleurs projets 2025 par Canada's Clean50. Elle est aussi présidente d'Avocats sans frontières Canada et membre des conseils consultatifs de Canada2020 et de Finance Montréal.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs durables qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements concurrentiels et des résultats positifs en matière de développement durable. Cette firme offre aux investisseurs institutionnels une exposition aux actifs alternatifs afin d'accélérer et de mettre à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs.

Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW) (TSX : POW.PR.E), une société internationale de gestion et de portefeuille qui se concentre sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Avec un actif géré de 3,9 milliards de dollars canadiens (en date du 30 juin 2024), Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres. Pour en savoir plus, consultez le compte LinkedIn et le site Web de Power Sustainable.Sustainable.

