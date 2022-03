Power Sustainable Lios est une plateforme de capital-investissement spécialisée dans l'agroalimentaire, qui a pour mission de soutenir la transformation durable de notre système alimentaire. Son fonds inaugural de 300 millions de dollars permettra des investissements dans des entreprises de taille moyenne qui œuvrent au sein de la chaîne de valeur agroalimentaire nord-américaine.

MONTRÉAL, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Power Sustainable, un gestionnaire multiplateforme d'actifs alternatifs durables, est fier d'annoncer le lancement d'une plateforme d'investissements visant à soutenir le développement d'entreprises de taille moyenne axées sur la croissance et sur la transformation positive et durable de la chaîne de valeur alimentaire. La stratégie a été créée par LIOS Partners, une firme dirigée par Jonathan Belair, Craig Hanna et James Rickert. L'équipe se joint à Power Sustainable afin d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et devient Power Sustainable Lios.

POWER SUSTAINABLE ANNONCE SA PLATEFORME NORD-AMÉRICAINE DE PLACEMENTS PRIVÉS DURABLES EN AGROALIMENTAIRE PAR L'INAUGURATION DU FONDS LIOS I DE 300 MILLIONS DE DOLLARS (Groupe CNW/Power Sustainable)

Les consommateurs, les employés, les investisseurs et les gouvernements souhaitent que des changements durables soient apportés à l'ensemble de notre système alimentaire. Face à la population mondiale grandissante, aux défis environnementaux et à la quantité d'aliments périmés, le besoin d'un système alimentaire plus durable se fait criant. Grâce à la capacité d'exécution de l'équipe, et au soutien institutionnel de Power Sustainable, la plateforme vise à offrir des solutions uniques aux entreprises agroalimentaires qui souhaitent contribuer à cette transition, tout en créant de la valeur à long-terme pour toutes les parties prenantes.

Soutenir le virage vers un secteur agroalimentaire durable

« C'est avec enthousiasme que nous étendons nos investissements durables au secteur de l'agroalimentaire. En joignant nos forces, nous misons sur l'expertise sectorielle de cette équipe et sur nos valeurs communes pour soutenir la prochaine génération d'entreprises qui contribueront à transformer le système alimentaire. Ensemble, nous adressons des problématiques sociales et environnementales fondamentales de l'industrie, tout en visant des rendements financiers attrayants et un impact social positif. », précise Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable.

« Les entreprises qui favorisent les principes de développement durable et qui les intègrent à leur modèle d'affaires mèneront la transformation de notre système alimentaire mondial. Pour se démarquer sur le plan compétitif, elles devront créer de la résilience, réduire leurs risques liés à la chaîne d'approvisionnement, optimiser leur impact environnemental et s'adapter aux priorités de leurs parties prenantes qui sont en constante évolution. », explique Jonathan Belair, associé-directeur de Power Sustainable Lios. « Nous sommes ravis de faire partie de la grande famille de Power Sustainable, avec qui nous partageons l'objectif de soutenir des projets durables qui contribuent positivement à la société. »

Power Sustainable Lios a reçu d'importantes promesses d'engagements de plusieurs institutions nord-américaines pour son fonds inaugural de 300 millions de dollars. La clôture initiale du fonds est prévue au deuxième trimestre de 2022.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans les stratégies de développement durable, avec des bureaux au Canada, en Chine et aux États-Unis. Nos équipes investissent dans des entreprises et des projets qui ont le potentiel de générer des rendements tout en contribuant à la décarbonisation, au progrès social et à une croissance de qualité. Avec environ 4,2 milliards CAD en actifs sous gestion, Power Sustainable déploie du capital patient et ciblé en infrastructure, en placements privés et dans les marchés boursiers. Pour plus de renseignements, visitez le www.powersustainable.com.

SOURCE Power Sustainable

Renseignements: Réservé aux investisseurs : David Gagnon, Power Sustainable, [email protected]; Réservé aux représentants des médias : Geneviève Lambert-Rouleau, Power Sustainable, [email protected]