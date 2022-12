MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Capitaux durables Power Inc. (« Power Sustainable ») a annoncé aujourd'hui l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Corporation Énergie Power (« CEP »), de 9 842 519 unités (les « unités ») de La Compagnie Électrique Lion (« Lion ») dans le cadre d'un appel public à l'épargne commercialisé de Lion visant des unités (le « placement ») qui a été annoncé le 12 décembre 2022.

Chaque unité se compose d'une action ordinaire du capital de Lion (les « actions ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription entier conférera à son porteur le droit d'acquérir une action au prix d'exercice de 2,80 $ US par action pendant la période de cinq ans suivant la clôture du placement.

Aux termes du placement, CEP a acquis 9 842 519 unités au prix de 2,54 $ US chacune (ou environ 3,47 $ CA selon le taux de change quotidien de la Banque du Canada de 1 $ US pour 1,3658 $ CA le 12 décembre 2022) pour une contrepartie globale de 24 999 998,26 $ US (ou environ 34 144 997,62 $ CA). Avant le placement, Power Sustainable détenait 67 301 166 actions, ce qui représentait environ 33,9 % des actions émises et en circulation avant dilution. Après le placement, Power Sustainable a la propriété véritable et le contrôle de 77 143 685 actions, ce qui représente environ 35,4 % des actions émises et en circulation avant dilution. Après le placement et dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité (i) des bons de souscription acquis par CEP dans le cadre du placement et (ii) des options attribuées à CEP lui permettant d'acquérir des actions (représentant au plus 2 270 895 actions supplémentaires) aux termes d'une convention datée du 27 novembre 2020 intervenue entre CEP et d'autres actionnaires de Lion qui a été annoncée précédemment, Power Sustainable a la propriété véritable et le contrôle de 89 257 099 actions, ce qui représente environ 39,2 % des actions émises et en circulation.

Power Sustainable, par l'intermédiaire de CEP, détient les actions et les bons de souscription à des fins d'investissement et, aux termes des droits de mise en candidature que Lion a conférés à CEP, elle a désigné certains candidats pour qu'ils siègent au conseil d'administration de Lion. Power Sustainable peut augmenter ou diminuer sa participation dans Lion de différentes façons, notamment en réalisant un placement au moyen d'un prospectus, en effectuant des opérations sur le marché libre ou de gré à gré ou en exerçant les droits d'inscription que Lion a conférés à CEP, selon les modalités et aux moments que Power Sustainable peut juger opportuns en fonction de la conjoncture du marché et d'autres facteurs pertinents, notamment l'expiration d'une période de blocage de 90 jours convenue avec les preneurs fermes dans le cadre du placement.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les stratégies de développement durable, qui compte des bureaux au Canada, en Chine et aux États‑Unis. Ses équipes investissent dans des entreprises et des projets qui ont le potentiel de générer des rendements tout en contribuant à la décarbonisation, à l'avancement social et à une croissance de qualité. Power Sustainable déploie des capitaux ciblés en infrastructure, en placements privés et dans les marchés boursiers. Pour plus de renseignements, visitez www.powersustainable.com/fr/.

Power Sustainable se prévaut de la partie 5 du Règlement 62‑103 en ce qui concerne la dispense de totalisation se rapportant aux titres qui peuvent être détenus par Great-West Lifeco Inc. et ses filiales, Société financière IGM Inc. et ses filiales, et tout fonds d'investissement géré par des entités faisant partie du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

Le siège social de Lion est situé au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec) Canada, J7Y 5G2.

