POWER SUSTAINABLE ANNONCE DEUX NOUVELLES NOMINATIONS À SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire multiplateforme d'actifs alternatifs durables, annonce la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d'administration : l'honorable Scott Brison, vice-président, BMO Marchés des capitaux, ainsi que Régine Clément, présidente et cheffe de la direction du CREO, un organisme sans but lucratif qui catalyse le capital de bureaux de gestion de patrimoine et de propriétaires d'actifs institutionnels mondiaux vers le financement de l'action climatique afin de générer des retombées environnementales positives.

« Je me réjouis d'accueillir monsieur Brison et madame Clément au sein du conseil d'administration de Power Sustainable », a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable. « Nous sommes heureux d'avoir la chance de tirer parti de la vaste expérience de monsieur Brison dans le secteur financier, tant sur le plan national qu'international, ainsi que de la grande expertise de madame Clément en matière de développement durable. Nous sommes convaincus que leurs perspectives auront un apport précieux dans le cadre de nos efforts pour accélérer la transition vers un avenir plus durable, tout en générant des rendements à long terme pour nos partenaires et nos investisseurs. »

Avant de se joindre à BMO Marchés des capitaux en 2019, l'honorable Scott Brison a été élu député de la circonscription de King-Hants sept fois de suite, sur une période de 21 ans. Au cours de cette période, il a occupé des rôles clés au sein du gouvernement, plus récemment en tant que président du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et secrétaire parlementaire du premier ministre à titre de spécialiste des relations Canada-États-Unis. Il est le 8e chancelier de l'Université Dalhousie. Il est également membre des conseils d'administration de Universal Rail Systems, du Conseil d'affaires Canada-Chine, du Conseil canadien pour les Amériques, de l'Université Dalhousie, de la Fondation Macdonald Stewart, du Comité des affaires politiques canadiennes juives, du Canadian American Business Council, de Power Sustainable et de High Liner Foods Inc.

Madame Clément possède une vaste expérience en matière d'élaboration de politiques commerciales et environnementales ainsi que dans le secteur du financement de l'action climatique. Avant d'occuper le poste de présidente et cheffe de la direction du CREO, elle a exercé les fonctions de déléguée commerciale et de responsable de l'énergie et de l'environnement au Consulat général du Canada aux États-Unis à New York. Madame Clément a également cofondé le programme gouvernemental Accélérateurs technologiques canadiens (ATC) qui vise à soutenir les entreprises technologiques canadiennes à fort potentiel afin qu'elles mobilisent des capitaux et créent des occasions commerciales sur les marchés étrangers. Elle est également titulaire d'une maîtrise en économie politique internationale de la London School of Economics et d'un baccalauréat en commerce de l'Université d'Ottawa.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les stratégies de développement durable qui compte des bureaux au Canada, en Chine et aux États-Unis. Nos équipes investissent dans des entreprises et des projets qui ont le potentiel de générer des rendements tout en contribuant à la décarbonisation, à l'avancement social et à une croissance de qualité. Avec environ 4,2 milliards de dollars canadiens en fonds sous mandat de gestion, Power Sustainable déploie des capitaux patients et ciblés en infrastructure, en placements privés et dans les marchés boursiers. Pour plus de renseignements, visitez www.powersustainable.com.

SOURCE Power Sustainable

Renseignements: Uniquement pour les investisseurs: David Gagnon, associé, Power Sustainable, [email protected]; Uniquement pour les représentants des médias: Catherine Thibault, cheffe des Communications, Power Sustainable, 1 438 300-1504, [email protected]